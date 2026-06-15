Nicolás Otamendi, listo para otro Mundial con la Selección argentina: "Disfruto de estos momentos"

Nicolás Otamendi es uno de los referentes de la Selección argentina, el Mundial 2026 será el cuarto en su carrera y fue el elegido para la primera conferencia de prensa oficial en la previa del debut ante Argelia.
Nicolás Otamendi es uno de los referentes de la Selección argentina, el Mundial 2026 será el cuarto en su carrera y fue el elegido para la conferencia de prensa previa al debut ante Argelia.
Nicolás Otamendi es uno de los referentes de la Selección argentina, el Mundial 2026 será el cuarto en su carrera y fue el elegido para la primera conferencia de prensa oficial en la previa del debut ante Argelia.
"Disfruto de estos momentos, porque será mi último Mundial con la Selección. Disfruto la competición, el día a día, a mis compañeros, este es mi cuarto Mundial y es maravilloso defender los colores de mi país", dijo el defensor de 38 años.
"Nos preparamos para competir, creo que tenemos que ser humildes y trabajar para afrontar este tipo de competición. Llegamos bien y estamos dando el máximo porque sabemos que todos nos van a querer ganar", asumió el defensor que seguramente estará como titular este martes.
"Cuando terminó Qatar no sabía si iba a estar acá, pero me mentalicé para seguir y decidí los momentos. Me preparé de la mejor forma gracias a la competencia frecuente y estoy agradecido de tener la chance que hoy tengo", indicó uno de los campeones del Mundial Qatar 2022.
La sucesión: "Creo que los jóvenes de la Selección están cada vez más metidos, ponen a los más grandes en situación de competencia sana, y eso hace que Argentina siga dando el máximo para llegar a instancias finales".
El último Mundial: "Trato de vivir el día a día y disfrutar de mis compañeros y lo que vivo momento a momento. Cuando estoy en familia y pienso que esto se terminará pronto sí me pongo sensible. Vamos a luchar por todo".
Messi: "Creo que siempre voy a disfrutar de haber compartido tanto tiempo con el mejor de todos, tantos momentos con Leo".