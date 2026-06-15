Nicolás Otamendi, listo para otro Mundial con la Selección argentina: "Disfruto de estos momentos"

Embed "SABEMOS QUE SOMOS EL CAMPEÓN"



Nicolás Otamendi respondió cómo trabajan la presión a la interna de la Albiceleste al ser el campeón defensor del #MundialEnDSPORTS.#SeHablaAsiDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/VdMXfZ9uAG — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

"Cuando terminó Qatar no sabía si iba a estar acá, pero me mentalicé para seguir y decidí los momentos. Me preparé de la mejor forma gracias a la competencia frecuente y estoy agradecido de tener la chance que hoy tengo", indicó uno de los campeones del Mundial Qatar 2022.

"Creo que desde que el argentino nace, en mi caso profesional, uno sueña con ganar un título con la Selección. Soy un agradecido y estoy feliz por el momento que me toca vivir; trato de disfrutarlo con responsabilidad". "Creo que desde que el argentino nace, en mi caso profesional, uno sueña con ganar un título con la Selección. Soy un agradecido y estoy feliz por el momento que me toca vivir; trato de disfrutarlo con responsabilidad".

Cortitas de Nicolás Otamendi antes del Mundial 2026

La sucesión: "Creo que los jóvenes de la Selección están cada vez más metidos, ponen a los más grandes en situación de competencia sana, y eso hace que Argentina siga dando el máximo para llegar a instancias finales".

Embed "LA PERSONALIDAD Y QUERER GANAR ALGO CON LA SELECCIÓN ES IMPORTANTÍSIMO"



Nicolás Otamendi comentó la importancia y el valor que tiene vestir la Albiceleste.#SeHablaAsiDSPORTS #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/O32sAXarsG — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

"Necesitábamos poder desbloquear esos momentos en los que nos tocó jugar finales y no pudimos ganar. Hicimos el clic ganando en el Maracaná y nosotros somos muy conscientes de lo que vino después, de la unión del país y lo que pasó en Qatar". "Necesitábamos poder desbloquear esos momentos en los que nos tocó jugar finales y no pudimos ganar. Hicimos el clic ganando en el Maracaná y nosotros somos muy conscientes de lo que vino después, de la unión del país y lo que pasó en Qatar".

El último Mundial: "Trato de vivir el día a día y disfrutar de mis compañeros y lo que vivo momento a momento. Cuando estoy en familia y pienso que esto se terminará pronto sí me pongo sensible. Vamos a luchar por todo".

Messi: "Creo que siempre voy a disfrutar de haber compartido tanto tiempo con el mejor de todos, tantos momentos con Leo".