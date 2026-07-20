Nació en España pero eligió jugar con la Selección argentina: el emotivo mensaje de Nico Paz tras la derrota en la final

La dura derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026 no manchó el sentido de pertenencia de sus futbolistas ni la identificación del pueblo argentino con sus jugadores.
Nicolás Paz fue uno de los pocos futbolistas que se expresaron en redes tras la caída de la Selección argentina en la final del Mundial 2026
La dura derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026 no manchó el sentido de pertenencia de sus futbolistas ni la identificación del pueblo argentino con sus jugadores.
Por el contrario, la gente salió a bancar al plantel a lo largo y a lo ancho de la República Argentina pese a la dolorosa derrota en la final. De la delegación que cayó ante España, solo Lionel Scaloni habló con la prensa y los futbolistas decidieron mantener el silencio ante el amargo momento. Nico Paz fue de los pocos que se expresaron en redes sociales a horas de terminado el partido en el MetLife Stadium.
En sus redes sociales, el nacido en Santa Cruz de Tenerife (España) publicó un mensaje de agradecimiento al plantel que batalló hasta el último día en la Copa del Mundo 2026.
"Hoy más que nunca, orgulloso de representar a este país, a esta selección, y de formar parte de un grupo de personas increíbles que mueren por estos colores y dejan corazón y alma en todo momento", escribió Nico Paz en su cuenta de Instagram tras la final del Mundial 2026 ante el representativo de su país natal.
"Solo les puedo decir gracias. Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina", señaló el hijo de Pablo Paz (ex futbolista de Tenerife, Independiente, Banfield y Newell’s). "Aguante Argentina siempre en las buenas y en las malas!", agregó el joven de 21 años.
Nico Paz eligió representar a la Selección argentina por el lado de su padre -argentino-, quien también formó parte del plantel Albiceleste en el Mundial de Francia 1998. Su mamá es española, Carla Martínez, por lo que el jugador podría haber considerado representar al combinado español. Pero el sentimiento argentino fue más fuerte y su corazón se tiñó de celeste y blanco.
"Yo nací en España. Amo a los dos países, pero al final decidí representar a Argentina. Creo que es el país que más me representa, por cómo se vive el fútbol y por mi padre, que es un orgullo seguir sus pasos", declaró alguna vez el futbolista que milita en el Como de Italia.
La tristeza por la derrota de la Selección argentina ante España no quitó el sentimiento de Nico Paz de querer traer a la Argentina una nueva Copa del Mundo y así lo dejó expresado en sus redes sociales.