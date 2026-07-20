Nació en España pero eligió jugar con la Selección argentina: el emotivo mensaje de Nico Paz tras la derrota en la final

"Hoy más que nunca, orgulloso de representar a este país, a esta selección, y de formar parte de un grupo de personas increíbles que mueren por estos colores y dejan corazón y alma en todo momento", escribió Nico Paz en su cuenta de Instagram tras la final del Mundial 2026 ante el representativo de su país natal.

"Solo les puedo decir gracias. Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina", señaló el hijo de Pablo Paz (ex futbolista de Tenerife, Independiente, Banfield y Newell’s). "Aguante Argentina siempre en las buenas y en las malas!", agregó el joven de 21 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nicolás Paz (@nicopaz1o)

Nico Paz: nacido en España pero argentino en el corazón

Nico Paz eligió representar a la Selección argentina por el lado de su padre -argentino-, quien también formó parte del plantel Albiceleste en el Mundial de Francia 1998. Su mamá es española, Carla Martínez, por lo que el jugador podría haber considerado representar al combinado español. Pero el sentimiento argentino fue más fuerte y su corazón se tiñó de celeste y blanco.

"Yo nací en España. Amo a los dos países, pero al final decidí representar a Argentina. Creo que es el país que más me representa, por cómo se vive el fútbol y por mi padre, que es un orgullo seguir sus pasos", declaró alguna vez el futbolista que milita en el Como de Italia.

La tristeza por la derrota de la Selección argentina ante España no quitó el sentimiento de Nico Paz de querer traer a la Argentina una nueva Copa del Mundo y así lo dejó expresado en sus redes sociales.