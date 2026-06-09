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Mundial 2026: el hito que Nicolás Tagliafico alcanzó con la camiseta de la Selección argentina

Nicolás Tagliafico alcanzó un imponente récord con la camiseta de la Selección argentina a días del debut en el Mundial 2026

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Nicolás Tagliafico, hombre récord en la Selección argentina.

Nicolás Tagliafico, hombre récord en la Selección argentina.

Nicolás Tagliafico entró en la historia grande de la Selección argentina al convertirse en el lateral izquierdo con más partidos disputados en la Mayor. El jugador de 33 años alcanzó el hito en el reciente triunfo 2-0 ante Honduras, llegando así a los 76 encuentros internacionales.

Con esta marca, el actual futbolista del Olympique de Lyon superó el récord que ostentaba Juan Pablo Sorín. El exjugador de River había disputado 75 juegos. Ahora, el defensor surgido en Banfield se adueña en soledad de la histórica estadística defensiva, la cual seguirá aumentando.

Nicolás Tagliafico
Nicol&aacute;s Tagliafico alcanz&oacute; los 76 partidos con la Selecci&oacute;n argentina.

Nicolás Tagliafico alcanzó los 76 partidos con la Selección argentina.

El récord de Nicolás Tagliafico en la Selección argentina

El histórico lateral, que fue titular ante el conjunto centroamericano y fue reemplazado en el entretiempo, afronta actualmente la convocatoria hacia su tercera Copa del Mundo tras decir presente en Rusia 2018 y alcanzar la gloria máxima en Qatar 2022. En pocos días debutará en el Mundial 2026.

Su camino con la camiseta nacional comenzó desde las categorías juveniles:

  • Selecciones menores: pasó por las categorías Sub 17 y Sub 20 mientras daba sus primeros pasos en Banfield.
  • Debut en la Mayor: su primera citación llegó en junio de 2017 de la mano de Jorge Sampaoli, cuando demostraba un gran nivel como lateral y central en Independiente. Debutó formalmente ante Brasil en un amistoso en Australia.
  • Consolidación: en 2018 tuvo sus primeras titularidades ante Italia, Haití y España. Se ganó el puesto y jugó su primera Copa del Mundo en 2018.
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El lateral izquierdo alz&oacute; la Copa del Mundo en Qatar 2022.

El lateral izquierdo alzó la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Con la llegada de Lionel Scaloni y la reestructuración del plantel, Nicolás Tagliafico asumió un rol protagónico. Portó la cinta de capitán en el debut del DT (triunfo 3-0 ante Guatemala) y se transformó en una fija de cada una de las convocatorias.

A pesar de alternar el puesto en diversos pasajes con Marcos Acuña, el defensor fue vital en la obtención de los logros recientes: el tercer puesto en la Copa América 2019, la consagración en las Copas Américas de 2021 y 2024, la conquista de la Finalissima y, la frutilla del postre, la coronación en Qatar 2022.

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