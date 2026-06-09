Mundial 2026: el hito que Nicolás Tagliafico alcanzó con la camiseta de la Selección argentina

Con esta marca, el actual futbolista del Olympique de Lyon superó el récord que ostentaba Juan Pablo Sorín. El exjugador de River había disputado 75 juegos. Ahora, el defensor surgido en Banfield se adueña en soledad de la histórica estadística defensiva, la cual seguirá aumentando.

Nicolás Tagliafico Nicolás Tagliafico alcanzó los 76 partidos con la Selección argentina.

El récord de Nicolás Tagliafico en la Selección argentina

El histórico lateral, que fue titular ante el conjunto centroamericano y fue reemplazado en el entretiempo, afronta actualmente la convocatoria hacia su tercera Copa del Mundo tras decir presente en Rusia 2018 y alcanzar la gloria máxima en Qatar 2022. En pocos días debutará en el Mundial 2026.