Messi se despidió de los Mundiales tras la caída de Argentina ante España: el gesto final y con qué récords se quedó el 10

El parche de Leyenda en la camiseta de Messi.

El partido de Messi ante España

La primera pelota de Messi fue una ocasión clara de gol. La Selección argentina robó una pelota en tres cuartos de cancha, y Julián Álvarez habilitó a Messi para ponerlo mano a mano con Unai Simón. El arquero español leyó rápido la jugada y se le adelantó al 10 para cerrarle la opción de patear al arco.

Sin embargo, en la continuidad del primer tiempo, Messi no tuvo mayores oportunidades de tomar el balón por el buen juego de España y se lo vio más contenido por derecha.

Un tiro libre que terminó siendo desperdiciado fue otra de las intervenciones del 10 en la primera etapa. El capitán quiso jugar con De Paul y la pelota terminó en dominio de España.

El complemento fue igual de díficil para la Selección argentina. Lionel Messi estuvo muy bien marcado al igual que en la primera etapa y no pudo desplegar su juego con comodidad. Luego de la expulsión de Enzo Fernández sobre el final del partido, el 10 tuvo un cruce con Cucurella porque el lateral se tapó la boca y el capitán le reclamó al árbitro el protocolo FIFA antidiscriminación. Finalmente, el esloveno Slavko Vincic no dio lugar a la protesta y ratificó la expulsión del 24 de Argentina.

Messi y la Selección argentina fueron por la gesta histórica pero no quedó resto físico ante un digno rival. Luego del gol de Ferrán Torres, el equipo lo intentó pero no pudo superar a España.

Messi saludó a algunos rivales tras el pitazo final y luego se sentó en el campo de juego a esperar la ceremonia donde se despidió de las Copa del Mundo.

Messi volvió al lugar en el que un día renunció a la Selección argentina

En la final del Mundial 2026 ante España, Lionel Messi volvió a un recordado estadio en el que, hace 10 años atrás, creyó que su historia con la Selección argentina había terminado.

En el MetLife Stadium, un 27 de junio de 2016, Messi tomó la decisión de ponerle punto final a su etapa en la Selección argentina luego de perder la segunda final consecutiva ante Chile (la primera fue en la Copa América 2015 y, la segunda, en la edición Centenario 2016), y la cuarta consecutiva (Copa América 2007, Mundial de Brasil 2014, y las dos Copa América mencionadas). Aquel día, la Albiceleste cayó por penales ante Chile y el capitán anunció en zona mixta que no seguiría formando parte del plantel Albiceleste.

Messi volvió al MetLife Stadium donde renunció en 2016 a la Selección argentina tras perder la final de la Copa América Centenario con Chile.

Por fortuna, 66 días después de aquel episodio, Messi decidió volver a intentarlo -motivado por la súplica de todo un país - y se calzó nuevamente la camiseta de la Selección argentina en un partido de las Eliminatorias frente a Uruguay, en el Estadio Malvinas Argentinas, anotando el gol de la victoria.

Luego la historia contaría el resto. Cuatro títulos con la Mayor y una leyenda viva en el fútbol mundial.

Otros dos récords de Messi: jugador más veterano y más veces capitán en una final de Mundial

Al enfrentarse a España, el capitán argentino se convirtió en el futbolista de campo más veterano en disputar una final de un Mundial. Con 39 años y 25 días, Messi superó la marca que tenía el sueco Gunnar Gren, quien jugó la final de Suecia 1958 con 37 años y 241 días.

Otro récord de jugador longevo lo tiene el arquero italiano Dino Zoff, campeón con Italia en España 1982 con 40 años y 133 días. Sin embargo en el puesto de arquero es más habitual una edad más avanzada, distinto a los jugadores de campo. Allí radica la enormidad de Messi.

Messi es el primer jugador de la historia en ser titular en tres finales de Copa del Mundo.

Además, el capitán de la Selección argentina se convirtió en el primer jugador de la historia en ser titular en tres finales de Mundiales, ya que Cafú también disputó tres definiciones (1994, 1998 y 2002), pero en la primera ingresó desde el banco.

Cómo quedó la tabla de goleadores de la Copa del Mundo 2026

Ocho de los goles que registró la Selección argentina en la Copa del Mundo 2026 fueron marcados por su capitán, Lionel Messi, que alcanzó los 21 tantos en Mundiales y quedó por debajo de Mbappé (22) como máximo anotador en la historia del certamen.

Todos los goleadores del Mundial 2026:

Kylian Mbappe: 10

Lionel Messi : 8

: 8 Erling Haaland: 7

Jude Bellingham: 7

Harry Kane: 6

Ousmane Dembélé: 6

Mikel Oyarzabal: 5

Vinicius: 4

Messi, máximo asistidor

Con las 4 asistencias en esta edición 2026, Lionel Messi se convirtió en el máximo asistidor de la historia de las Copas del Mundo. El 10 alcanzó las 12 asistencias en certámenes mundialistas y superó al Pelé en lo más alto de la tabla.

Todas las asistencias de Messi en Mundiales: