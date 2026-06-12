Mauricio Pochettino llenó de elogios al Paraguay del profesor Alfaro antes del debut de Estados Unidos

Estados Unidos y Paraguay se enfrentan la apertura del Grupo D de la Copa del Mundo

Paraguay se convirtió en una de las revelaciones de las Eliminatorias al conseguir resultados destacados frente a las principales potencias de Sudamérica, algo que le permitió recuperar protagonismo y llegar con expectativas renovadas al torneo.

Pochettino consideró que el crecimiento de los equipos sudamericanos eleva la exigencia de cualquier competencia internacional y advirtió que ningún rival puede ser subestimado en una Copa del Mundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2065292207708307526&partner=&hide_thread=false "ES UN BONITO DESAFÍO"



Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos, comentó cómo fue la preparación de uno de los anfitriones del #MundialEnDSPORTS para el torneo.



Los dirigidos por el técnico argentino debutarán ante Paraguay.#DSPORTSNoticiasNite pic.twitter.com/iooBsykfB6 — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026

Además, el ex entrenador del Chelsea analizó cómo llega Estados Unidos a este Mundial. "El dolor de cabeza fue llegar hasta aquí con toda la preparación. Ahora creo que es un bonito desafío. Estamos bien en la táctica, en la física, en la emocional. En todas las áreas". También señaló que no le gusta la pausa de hidratación y que no mantiene cábalas a la hora de los partidos.

Este viernes, a partir de las 22 en Los Ángeles, Estados Unidos y Paraguay se medirán por la primera fecha del Grupo D.