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Mauricio Pochettino llenó de elogios al Paraguay del profesor Alfaro antes del debut de Estados Unidos

Mauricio Pochettino elogió al Paraguay de Gudtavo Alfaro en la previa del cruce por la primera fecha del Grupo D de la Copa del Mundo

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Mauricio Pochettino llenó de elogios a Gustavo Alfaro y a Paraguay en la previa del debut en la Copa del Mundo. 

Mauricio Pochettino llenó de elogios a Gustavo Alfaro y a Paraguay en la previa del debut en la Copa del Mundo. 

Mauricio Pochettino llenó de elogios a Paraguay en la previa del debut de Estados Unidos en la Copa del Mundo 2026. El entrenador del elenco norteamericano destacó el gran presente del equipo dirigido por Gustavo Alfaro y recordó sus recientes triunfos ante Argentina y Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas.

El entrenador argentino, que conduce al seleccionado anfitrión, analizó el nivel de los equipos sudamericanos y remarcó que Paraguay llega a la Copa del Mundo atravesando uno de sus mejores momentos de los últimos años. "Paraguay es un equipo muy competitivo. Con un gran entrenador como Gustavo Alfaro, que la viene remando de atrás. Nos parecemos en eso. Le ganó a Argentina y a Brasil, y eso demuestra el nivel que tiene", señaló Pochettino en la previa al estreno mundialista.

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Pochettino también valoró el trabajo realizado por el profesor Gustavo Alfaro desde su llegada al seleccionado guaraní. El ex DT del Tottenham y el PSG ponderó que su compatriota logró reposicionar al equipo en la pelea continental y asegurar su clasificación al Mundial después de varios años de ausencia en la máxima cita del fútbol.

Estados Unidos y Paraguay se enfrentan la apertura del Grupo D de la Copa del Mundo

Paraguay se convirtió en una de las revelaciones de las Eliminatorias al conseguir resultados destacados frente a las principales potencias de Sudamérica, algo que le permitió recuperar protagonismo y llegar con expectativas renovadas al torneo.

Pochettino consideró que el crecimiento de los equipos sudamericanos eleva la exigencia de cualquier competencia internacional y advirtió que ningún rival puede ser subestimado en una Copa del Mundo.

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Además, el ex entrenador del Chelsea analizó cómo llega Estados Unidos a este Mundial. "El dolor de cabeza fue llegar hasta aquí con toda la preparación. Ahora creo que es un bonito desafío. Estamos bien en la táctica, en la física, en la emocional. En todas las áreas". También señaló que no le gusta la pausa de hidratación y que no mantiene cábalas a la hora de los partidos.

Este viernes, a partir de las 22 en Los Ángeles, Estados Unidos y Paraguay se medirán por la primera fecha del Grupo D.

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