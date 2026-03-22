¿Matrimonio en camino? Rodrigo De Paul sorprendió a Tini Stoessel y los rumores crecen

El momento que se llevó todas las miradas y que acrecentó los rumores de matrimonio junto a Rodrigo De Paul fue cuando el jugador campeón del mundo irrumpió en el escenario cuando la artista saludaba a su equipo sin imaginar lo que iba a pasar a continuación.

El mediocampista del Inter Miami se presentó con una torta gigante de dos pisos mientras que las fanáticas de Tini explotaron con gritos y una ovación general. La cantante se mostró emocionada y sorprendida mientras que besó al futbolista lo que conllevó una euforia absoluta de las 30 mil almas que se hicieron presentes en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Embed Tini a los besos con Rodrigo de Paul y festejando su cumpleaños en el escenario de Futttura. pic.twitter.com/DnpRtBbEBE — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) March 22, 2026

Rodrigo De Paul recibió el micrófono y cantó una parte del cumpleaños feliz mientras que se refirió a ella con su verdadero nombre: Martina; lo que generó ternura en un momento muy romántico.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rodrigo De Paul (@rodridepaul)

El público no dudó en gritar a favor del casamiento entre el jugador y la artista a lo que Tini respondió en un susurro: "Sí, nos vamos a casar".

Rodrigo De Paul - Tini Stoessel ¿Hay matrimonio pronto? Todo indica que Rodrigo De Paul y Tini Stoessel tienen todo encaminado.

Rodrigo De Paul se sumará a la Selección argentina

El Motorcito se sumará en las próximas horas a la convocatoria de la Selección argentina para comenzar a prepararse de cara a los amistosos previos al Mundial donde enfrentará el viernes 27 de marzo a Mauritania y el 31 a Zambia.

De Paul quedó desafectado del Inter Miami y no jugará frente a New York City FC ya que sufrió una molestia muscular; sin embargo, todo indicaría que será titular en el primer partido contra los equipos africanos.

Por su lado, Tini continuará con su gira: