¿Matrimonio en camino? Rodrigo De Paul sorprendió a Tini Stoessel y los rumores crecen

La cuarta estrella es el gran anhelo de todos los argentinos de cara al próximo Mundial de fútbol; sin embargo, los jugadores también tienen otros objetivos en mente. Ese es el caso del mediocampista del Inter Miami, Rodrigo De Paul, quien atraviesa una historia de amor junto a la artistaTini Stoessel.
Tal es así que el jugador de laSelección argentina estuvo presente en el último show de la multifacética artista en Córdoba, donde subió al escenario y protagonizó un momento de ternura junto a la cantante.
Rodrigo De Paul y los rumores de matrimonio
Tini Stoessel se presentó en Córdoba en el segundo show de Futttura World Tour frente a 30 mil personas el 21 de marzo, día en el que cumplió 29 años en un recital cargado de emoción y música.
El momento que se llevó todas las miradas y que acrecentó los rumores de matrimonio junto a Rodrigo De Paul fue cuando el jugador campeón del mundo irrumpió en el escenario cuando la artista saludaba a su equipo sin imaginar lo que iba a pasar a continuación.
El mediocampista del Inter Miami se presentó con una torta gigante de dos pisos mientras que las fanáticas de Tini explotaron con gritos y una ovación general. La cantante se mostró emocionada y sorprendida mientras que besó al futbolista lo que conllevó una euforia absoluta de las 30 mil almas que se hicieron presentes en el Estadio Mario Alberto Kempes.
El público no dudó en gritar a favor del casamiento entre el jugador y la artista a lo que Tini respondió en un susurro: "Sí, nos vamos a casar".
Rodrigo De Paul se sumará a la Selección argentina
El Motorcito se sumará en las próximas horas a la convocatoria de la Selección argentina para comenzar a prepararse de cara a los amistosos previos al Mundial donde enfrentará el viernes 27 de marzo a Mauritania y el 31 a Zambia.
De Paul quedó desafectado del Inter Miami y no jugará frente a New York City FC ya que sufrió una molestia muscular; sin embargo, todo indicaría que será titular en el primer partido contra los equipos africanos.
Por su lado, Tini continuará con su gira:
1 de abril: San Miguel de Tucumán - Hipódromo de Tucumán.
2 de abril: Portugal - Plano B.
18 de abril: Rosario - Estadio Marcelo Bielsa.
16 de mayo: Salta - Estadio Padre Ernesto Martearena.