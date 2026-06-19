Marruecos le ganó a Escocia y quedó a un paso de clasificar a los playoffs del Mundial 2026

A partir de allí, el combinado marroquí mantuvo la intensidad. A los nueve minutos se volvió a acercar mediante un buscapié de Azzedine Ounahi al segundo palo. Brahim Díaz, el hombre del Real Madrid, estuvo a centímetros de empujar la pelota.

Más tarde, a los 17', un pase largo por derecha permitió la escalada de Achraf Hakimi que punteó la pelota, pero no logró superar el achique del arquero escocés, que tapó con el pie derecho.

Llegando a la media hora Neil El Aynaoui recibió un pase atrás dentro del área y sacó un derechazo que se fue apenas por encima del travesaño. Cinco minutos más tarde Marruecos tuvo una nueva posibilidad de la mano de Saibari. El delantero habilitó al extremo Bilel El Khanouss, quien definió con el borde interno del pie derecho por encima del travesaño.

Escocia no pisó el área rival hasta el primer minuto de descuento, cuando un buen centro a la carrera de Andrew Robertson encontró la volea del mediocampista John McGinn. El volante apareció por el segundo palo, pero no pudo darle dirección a su remate.

No hubo goles en el complemento

Marruecos tuvo la primera llegada del complemento a los cuatro minutos. Tras un desborde por izquierda y un centro atrás de Bilel El Khanouss, Saibari definió de primera; sin embargo, su remate fue bloqueado por el defensor Grant Hanley y terminó dando en el travesaño.

Dos minutos después, un tiro de esquina cayó en el primer palo y encontró la cabeza de El Khanouss, quien había anticipado a su marca. El arquero Angus Gunn tuvo una brillante reacción para mantener a Escocia con vida.

Con el correr de los minutos, los escoceses comenzaron a ganar metros. A los 18' volvió tuvo un tiro de Ryan Christie desde la medialuna del área que se fue por encima del travesaño.

Recién a los 40 minutos generaron una nueva chance. Esta vez por intermedio de un córner desde la derecha que que cabeceó Lyndon Dykes en el segundo palo. La pelota se fue cerca del palo derecho de Bono.

En el quinto minuto de adición Marruecos pudo liquidarlo. Ayoube Amaimouni controló por el costado derecho, enganchó para la pierna zurda y sacó un disparo que se fue apenas desviado.