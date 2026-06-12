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Copa del Mundo 2026

Los secretos del juego de Argelia que reveló Carlos Lampe tras el amistoso con Bolivia a puertas cerradas

Carlos Lampe, histórico arquero de la Selección de Bolivia, reveló características del juego de Argelia en la antesala del encuentro ante la Selección argentina en el debut de la Copa del Mundo

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Argelia será rival de la Selección argentina en el debut de la Copa del Mundo. 

Argelia será rival de la Selección argentina en el debut de la Copa del Mundo. 

El pasado miércoles, la Selección de Argelia sumó una nueva victoria, en la previa del debut en la Copa del Mundo, al golear a Bolivia 4 a 0 en un amistoso que se realizó a puertas cerradas. Antes, el elenco africano también había vencido a Países Bajos por un encuentro de la misma índole.

Argelia será rival de la Selección argentina en el debut de la Copa del Mundo y, en el afán de conocer más sobre el juego del combinado africano, un medio argentino le consultó al arquero de Bolivia, Carlos Lampe, sobre las características que mostró el equipo de Vladimir Petkovic en el compromiso que se disputó a puertas cerradas.

Argelia
Argelia gole&oacute; 4 a 0&nbsp; Bolivia en un amistoso a puertas cerradas.

Argelia goleó 4 a 0 Bolivia en un amistoso a puertas cerradas.

Carlos Lampe reveló detalles del juego de Argelia en la previa del debut en la Copa del Mundo ante la Selección argentina

Argumentando motivos de "seguridad", el conjunto africano requirió jugar el compromiso con la menor exposición posible. Así, se impuso a Bolivia por 4 a 0 con los goles de Aissa Mandi, Amine Gouiri (por dos) y Anis Hadj Moussa. Nombres que deberá tener en cuenta la Selección argentina el próximo martes cuando se enfrente a Argelia a partir de las 22 horas en Kansas City.

En una entrevista con TyC Sports, el experimentado arquero boliviano Carlos Lampe reveló algunos detalles del juego argelino a modo de guiño para el seleccionado argentino en la previa del debut en la Copa del Mundo. "Es un rival que no sentí que presionen bien, todo el primer tiempo salimos limpio y con un jugador libre por derecha. El lado más débil de ellos cuando progresamos es por izquierda, podíamos filtrar o cambiar de frente".

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Lampe puntualizó en el futbolista Riyad Mahrez, delantero con pasado en la Premier League y presente Al-Ahli Saudí de Arabia Saudita. "Es una selección que apuesta mucho al contragolpe. El ’18’, extremo izquierdo, queda muy para las contras, es picante. Mahrez es el distinto, hay que cuidar las contras", agregó el avezado guardametas boliviano.

"Se gana rompiendo al espacio, llegando de atrás. Por ahí está el partido. Ellos van a estar muy cerrados y esperando un contragolpe", completó Carlos Lampe en su análisis que dejó la derrota boliviana.

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