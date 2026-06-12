Los secretos del juego de Argelia que reveló Carlos Lampe tras el amistoso con Bolivia a puertas cerradas

En una entrevista con TyC Sports, el experimentado arquero boliviano Carlos Lampe reveló algunos detalles del juego argelino a modo de guiño para el seleccionado argentino en la previa del debut en la Copa del Mundo. "Es un rival que no sentí que presionen bien, todo el primer tiempo salimos limpio y con un jugador libre por derecha. El lado más débil de ellos cuando progresamos es por izquierda, podíamos filtrar o cambiar de frente".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2065107027005989009&partner=&hide_thread=false "ARGELIA ES UN RIVAL QUE NO PRESIONA BIEN. A LA HORA DE DEFENDER ESTÁ UN POCO PARADO, APUESTA MUCHO AL CONTRAGOLPE"



Carlos Lampe analizó al rival de #Argentina en el debut mundialista, tras enfrentarlo con #Bolivia en la derrota por 4-0, en el marco de un amistoso a… pic.twitter.com/0ADJUVJin0 — TyC Sports (@TyCSports) June 11, 2026

Lampe puntualizó en el futbolista Riyad Mahrez, delantero con pasado en la Premier League y presente Al-Ahli Saudí de Arabia Saudita. "Es una selección que apuesta mucho al contragolpe. El ’18’, extremo izquierdo, queda muy para las contras, es picante. Mahrez es el distinto, hay que cuidar las contras", agregó el avezado guardametas boliviano.

"Se gana rompiendo al espacio, llegando de atrás. Por ahí está el partido. Ellos van a estar muy cerrados y esperando un contragolpe", completó Carlos Lampe en su análisis que dejó la derrota boliviana.