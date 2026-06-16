Lionel Messi convirtió el primer gol de la Selección argentina en el Mundial 2026 y quedó a dos del máximo goleador

El capitán de la Albiceleste remató desde afuera del área y, al igual que en la edición de Qatar 2022, fue el encargado de convertir la primera conquista del equipo en la competencia.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2067054753478025577&partner=&hide_thread=false
Quiénes fueron los primeros goleadores de la Selección argentina en cada Mundial
La de este martes por la noche significó la 19ª presencia en una Copa del Mundo desde aquella primera edición de 1930. En esta ocasión, Lionel Messi fue el encargado de convertir el primer gol de la Selección argentina.