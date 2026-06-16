La plataforma de series y películas de Netflix es una de las más populares a nivel mundial. Dentro de su catálogo, contiene producciones aclamadas que han superado todas las expectativas de los suscriptores.
Netflix: la comedia romántica que te atrapará por 96 minutos y roza los límites de lo permitido
La plataforma de series y películas de Netflix, reconocida mundialmente, tiene en su catálogo una encantadora comedia romántica de 2023
Tal es el caso de Guía de viaje hacia el amor, una película dirigida por Steven Tsuchida que desarrolla una comedia romántica encantadora y picante. Esta oferta de Netflix tiene una duración de apenas 1 hora y 36 minutos y fue estrenada en 2023.
La crítica especializada ha brindado opiniones positivas a esta película: "Es un viaje muy agradable a través de las impresionantes ciudades y paisajes de Vietnam, en el que dos buenas personas deambulan enamorándose la una de la otra", sentenció Noel Murray de Los Angeles Times.
Mientras tanto, para Samantha Bergeson de IndieWire, Guía de viaje hacia es amor es "una tierna comedia romántica de viajes que, sorprendentemente, forja su propio camino".
Netflix: de qué trata Guía de viaje hacia el amor
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Guía de viaje hacia el amor versa: "Una ruptura amorosa súbita, un viaje inesperado a Vietnam y un guía turístico encantador. Una ejecutiva se lanza a una aventura fuera de su zona de confort y encuentra el amor".
La trama sigue a Amanda Riley (Rachael Leigh Cook), una ejecutiva del área de viajes de una empresa que, tras romper con su pareja, es enviada a Vietnam con el fin de investigar de manera secreta la industria turística de ese país. Allí conoce un guía vietnamita que le hace abrir los ojos y replantearme todo sobre su vida amorosa.
Netflix: tráiler de la película Guía de viaje hacia el amor
Reparto de Guía de viaje hacia el amor, película de Netflix
- Rachael Leigh Cook (Amanda Riley)
- Scott Ly (Sinh Thach)
- Ben Feldman (John)
- Missi Pyle (Mona)
- Glynn Sweet (Brian Conway)
- Alexa Povah (Maya Conway)
- Jacqueline Correa (Sam Gonville)
- Nondumiso Tembe (Dom Fisher)
Dónde ver la película Guía de viaje hacia el amor, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Guía de viaje hacia el amor se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película A tourist’s guide to love se puede ver en Netflix.
- España: la película Guía de viaje hacia el amor se puede ver en Netflix.