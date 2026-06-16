Netflix: la comedia romántica que te atrapará por 96 minutos y roza los límites de lo permitido

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Mientras tanto, para Samantha Bergeson de IndieWire, Guía de viaje hacia es amor es "una tierna comedia romántica de viajes que, sorprendentemente, forja su propio camino".

Netflix: de qué trata Guía de viaje hacia el amor

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Guía de viaje hacia el amor versa: "Una ruptura amorosa súbita, un viaje inesperado a Vietnam y un guía turístico encantador. Una ejecutiva se lanza a una aventura fuera de su zona de confort y encuentra el amor".

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La trama sigue a Amanda Riley (Rachael Leigh Cook), una ejecutiva del área de viajes de una empresa que, tras romper con su pareja, es enviada a Vietnam con el fin de investigar de manera secreta la industria turística de ese país. Allí conoce un guía vietnamita que le hace abrir los ojos y replantearme todo sobre su vida amorosa.

Netflix: tráiler de la película Guía de viaje hacia el amor

Embed - Guía de viaje hacia el amor (Tráiler) | Tráiler en Español | Netflix

Reparto de Guía de viaje hacia el amor, película de Netflix

Rachael Leigh Cook (Amanda Riley)

Scott Ly (Sinh Thach)

Ben Feldman (John)

Missi Pyle (Mona)

Glynn Sweet (Brian Conway)

Alexa Povah (Maya Conway)

Jacqueline Correa (Sam Gonville)

Nondumiso Tembe (Dom Fisher)

Dónde ver la película Guía de viaje hacia el amor, según la zona geográfica