El día en que una ciudad quedó en la historia después de inundarse con 120.000 litros de cerveza

Las inundaciones siempre han sido de las historias más tristes que nos ha traído la naturaleza a este mundo, sin embargo, para los amantes de la cerveza, en 1814 ocurrió un hito que quizá hubiera hecho feliz a muchos cerveceros: una ciudad se inundó con esta bebida.
Si se trata de inundaciones que quedaron marcadas en la historia por su origen, algunas son desastrosas y tristes, otras, en cambio, extrañas. Tal como ocurrió en Londres luego de que los pisos, las calles y las casas bebieran más de 100 litros de cerveza.
El día en que una ciudad quedó en la historia después de quedar inundada por 120.000 litros de cerveza
Era un 17 de octubre del año 1814 cuando el amanecer hizo presencia en Londres como cualquier otro día, pero en el barrio Saint Giles, no era un día como cualquier otro. La tragedia arrasaría sus calles luego de un fallo inédito en una fábrica.
La cervecería Meux and Company, había instalado un tanque de fermentación hecho de madera, con 7 metros de altura, con una capacidad de 3.500 barriles de cerveza y anillos de hierro que lo contenían justamente para evitar que la presión misma lo rompiera.
Todas las normas estaban preparadas para que nada malo pasara, pero pasó. Aquel día una de las cosas que menos tenía que fallar, falló luego de que uno de sus anillos de hierro cediera. El tanque se fisuró e instantáneamente los litros de cerveza caliente en proceso de fermentación tiraron abajo una de las paredes de la fábrica cervecera.
De repente, todos los habitantes de esa ciudad se encontraron caminando por una calle cubierta de cerveza y los efectos fueron desastrosos, por más que algunos se sirvieron un vaso.
El barrio de Saint Giles era, en aquella época, una zona cuya densidad poblacional era enorme y en pleno siglo XX las familias de bajos recursos vivían en habitaciones muy pequeñas. Esto hizo que por un accidente todas sus casas se inundaran en un "mar de cerveza".
Finalmente, el gobierno inglés liberó de culpa a la empresa cervecera: no debió pagar por los gastos de limpieza y menos resarcir a las familias afectadas.