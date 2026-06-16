El día en que una ciudad quedó en la historia después de inundarse con 120.000 litros de cerveza

La cervecería Meux and Company, había instalado un tanque de fermentación hecho de madera, con 7 metros de altura, con una capacidad de 3.500 barriles de cerveza y anillos de hierro que lo contenían justamente para evitar que la presión misma lo rompiera.

Todas las normas estaban preparadas para que nada malo pasara, pero pasó. Aquel día una de las cosas que menos tenía que fallar, falló luego de que uno de sus anillos de hierro cediera. El tanque se fisuró e instantáneamente los litros de cerveza caliente en proceso de fermentación tiraron abajo una de las paredes de la fábrica cervecera.

inundacion, ciudad, londres, cerveceria Esta inundación de cerveza en Londres dejó al rededor de nueve víctimas, destrozos millonarios y ningún culpable. Foto Del grano a la copa

De repente, todos los habitantes de esa ciudad se encontraron caminando por una calle cubierta de cerveza y los efectos fueron desastrosos, por más que algunos se sirvieron un vaso.

El barrio de Saint Giles era, en aquella época, una zona cuya densidad poblacional era enorme y en pleno siglo XX las familias de bajos recursos vivían en habitaciones muy pequeñas. Esto hizo que por un accidente todas sus casas se inundaran en un "mar de cerveza".

Finalmente, el gobierno inglés liberó de culpa a la empresa cervecera: no debió pagar por los gastos de limpieza y menos resarcir a las familias afectadas.