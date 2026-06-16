Superliga de Básquetbol: comienzan las semifinales del Torneo Apertura en La Sexta y Godoy Cruz

basquet-superliga-apertura-godoy cruz (1) Godoy Cruz recibe a Rivadavia en el primer duelo de la serie semifinal.

Los partidos de revancha se disputarán el sábado (20). Rivadavia Básquet recibirá al Tomba desde las 19.30 en el estadio Leopoldo Brozovix en el Este.

En tanto a las 20, Huracán Las Heras hará de local en el estadio Vicente Polimeni, en calle Roca 401, de Las Heras.

basquet-superliga-apertura-rivadavia (1) Rivadavia Básquet define con Godoy Cruz a uno de los finalistas del Apertura.

Cómo llegó cada uno a las semifinales de la Superliga de Básquetbol

Quienes superaron fácilmente la fase de cuartos de final, barriendo la serie 2-0, son quienes se enfrentarán entre sí en semifinales: Anzorena y Rivadavia. Los de la Sexta Sección de Capital dieron cuenta de sus vecinos del Club General San Martín -Pacífico- con tanteadores de 68-66, de local; y 89-71 de visitante en el estadio Juan B. Casas.

Por el lado del Naranja, Rivadavia Básquet, superó al campeón anual vigente, Israelita Macabi, con marcadores de 81 a 73, en su estadio; y 83-78 en el Templo Celeste de Avenida España.