El primer torneo del año de la Superliga de Básquetbol entra en la recta final de la definición. Por las semifinales del Torneo Apertura, este miércoles, desde las 21.30, se juegan en simultáneo los cruces en Godoy Cruz y la Sexta Sección.
Superliga de Básquetbol: comienzan las semifinales del Torneo Apertura en La Sexta y Godoy Cruz
Este miércoles inician los cruces semifinales de la Superliga de Básquetbol entre Anzorena y Huracán Las Heras, y Godoy Cruz- Rivadavia
El quinteto que terminó como líder de la tabla de posiciones en la fase regular, la Asociación Deportiva Anzorena, enfrentará a Huracán Las Heras con ventaja deportiva y disputará el primer encuentro de local, en la Catedral de calle Olascoaga, localía que mantendrá en caso de tener que jugar tercer partido en la serie.
Por su parte, en la otra llave, el quinteto del Club Godoy Cruz Antonio Tomba será anfitrión de Rivadavia Básquet en el Anexo Francisco Reig, en calle Rawson 867, de Godoy Cruz.
Los partidos de revancha se disputarán el sábado (20). Rivadavia Básquet recibirá al Tomba desde las 19.30 en el estadio Leopoldo Brozovix en el Este.
En tanto a las 20, Huracán Las Heras hará de local en el estadio Vicente Polimeni, en calle Roca 401, de Las Heras.
Cómo llegó cada uno a las semifinales de la Superliga de Básquetbol
Quienes superaron fácilmente la fase de cuartos de final, barriendo la serie 2-0, son quienes se enfrentarán entre sí en semifinales: Anzorena y Rivadavia. Los de la Sexta Sección de Capital dieron cuenta de sus vecinos del Club General San Martín -Pacífico- con tanteadores de 68-66, de local; y 89-71 de visitante en el estadio Juan B. Casas.
Por el lado del Naranja, Rivadavia Básquet, superó al campeón anual vigente, Israelita Macabi, con marcadores de 81 a 73, en su estadio; y 83-78 en el Templo Celeste de Avenida España.