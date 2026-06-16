Ya están en venta las entradas del "tren cine" que recorre pasajes fantásticos y une el mar con la montaña

Quienes estén planeando una escapada invernal por la Patagonia ya tienen una fecha marcada en el calendario. Desde este martes, el Tren Patagónico puso a la venta los pasajes para los servicios de julio, una propuesta que atraviesa más de 800 kilómetros entre Viedma y San Carlos de Bariloche, conectando el mar con la montaña, es decir, la costa atlántica con la cordillera rionegrina.
La formación de tren ofrece algunos de sus servicios más valorados por los pasajeros, como el coche comedor con gastronomía regional y la conexión a internet satelital. Además, durante la temporada invernal regresará el coche cine, uno de los atractivos más destacados del recorrido.
Según explicó Roberto López, presidente de Tren Patagónico, la propuesta busca transformarse en una experiencia integral que combine confort, entretenimiento y la posibilidad de disfrutar paisajes característicos de Río Negro durante todo el trayecto, tal como publica La Nación.
Tren Patagónico: precios, horarios y servicios para las vacaciones de invierno
Las tarifas varían según la residencia de los pasajeros. El pasaje en clase Pullman cuesta $98.500 para residentes de Río Negro y $118.500 para no residentes. En tanto, los camarotes tienen un valor de $137.000 por tramo para residentes y de $165.500 para no residentes.
El viaje dura aproximadamente 19 horas. El tren parte de Viedma los viernes a las 17 y llega a Bariloche los sábados a las 12.10. El regreso se realiza los domingos a las 17.
Durante el recorrido realiza paradas en San Antonio Oeste, Valcheta, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Ojos de Agua, Comallo y Pilcaniyeu.
Los jubilados acceden a un descuento del 20%, mientras que los menores de 12 años obtienen una rebaja del 30%. También continúa disponible el servicio de transporte de vehículos mediante bandejas automovileras, con tarifas desde $166.500 para unidades de hasta 1,55 metros de altura y de $229.000 para vehículos más altos.
La venta puede realizarse de manera presencial en estaciones habilitadas, por teléfono, a través de agencias autorizadas y mediante la página oficial del Tren Patagónico, luego de una pausa operativa durante junio destinada a tareas de mantenimiento de vías y material rodante. Más información: www.trenpatagonicosa.com.ar.