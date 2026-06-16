Ya están en venta las entradas del "tren cine" que recorre pasajes fantásticos y une el mar con la montaña

Tren Patagónico: precios, horarios y servicios para las vacaciones de invierno

Las tarifas varían según la residencia de los pasajeros. El pasaje en clase Pullman cuesta $98.500 para residentes de Río Negro y $118.500 para no residentes. En tanto, los camarotes tienen un valor de $137.000 por tramo para residentes y de $165.500 para no residentes.

El viaje dura aproximadamente 19 horas. El tren parte de Viedma los viernes a las 17 y llega a Bariloche los sábados a las 12.10. El regreso se realiza los domingos a las 17.

paisaje tren Una postal que refleja parte de los paisajes fantásticos que visita el tren. Foto: gentileza

Durante el recorrido realiza paradas en San Antonio Oeste, Valcheta, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Ojos de Agua, Comallo y Pilcaniyeu.

Los jubilados acceden a un descuento del 20%, mientras que los menores de 12 años obtienen una rebaja del 30%. También continúa disponible el servicio de transporte de vehículos mediante bandejas automovileras, con tarifas desde $166.500 para unidades de hasta 1,55 metros de altura y de $229.000 para vehículos más altos.

La venta puede realizarse de manera presencial en estaciones habilitadas, por teléfono, a través de agencias autorizadas y mediante la página oficial del Tren Patagónico, luego de una pausa operativa durante junio destinada a tareas de mantenimiento de vías y material rodante. Más información: www.trenpatagonicosa.com.ar.