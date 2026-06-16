¿Cuál es la forma correcta de usar piedra pómez para limpiar el baño y en dónde se consigue

Para limpiar bien el baño y cada una de sus partes, se pueden buscar trucos caseros de limpieza o recurrir a soluciones con productos naturales y efectivos. Uno de esos productos, que seguramente has usado para los talones de los pies o has encontrado alguna vez caminando por la costa de una playa, es la piedra pómez.
Realizar una limpieza profunda del baño y una buena desinfección no es una tarea rápida que se pueda hacer en poco tiempo. Hay que prestar atención a los materiales, las partes del baño, los productos para cada cosa y la ventilación.
Por ejemplo, nunca deberías usar la misma esponja o bayeta para limpiar el inodoro y la ducha. No lavar las cortinas de la ducha también es un error muy común porque se llenan de hongos.
Hoy te explico cómo limpiar el baño usando una piedra pómez, dónde se puede conseguir este objeto natural y cuánto más o menos suele costar.
¿Qué es la piedra pómez, por qué se usa para limpiar y dónde se compra?
La piedra pómez que usamos para limpiar superficies o para sacar las asperezas de los pies está formada por el magma volcánico que se enfría rápidamente y atrapa burbujas; por eso suele ser ligera.
Esta piedra también aparece en zonas costeras a la orilla del mar o de lagos. Es un abrasivo natural que se utiliza como exfoliante, suavizante para la piel, para limar zonas ásperas como codos y pies y para limpiar manchas en diferentes objetos de la casa.
Se usa para limpiar partes del baño como el inodoro, para limpiar el horno, algunas fuentes, retirar los pelos de las mascotas en la ropa y también se usa como difusor de aceites aromáticos.
La piedra pómez se compra en barra o en trozos y sale aproximadamente $5.000 la porción en tiendas virtuales, aunque también se consigue en dietéticas naturales o tiendas de productos de limpieza.
Paso a paso: cómo limpiar el baño con una piedra pómez
La piedra pómez se puede usar para limpiar tres zonas críticas del baño: el inodoro, el lavamanos y el piso de la ducha. Al ser una piedra resistente pero liviana, remueve muy bien la suciedad pegada, incluso mejor que una esponja.
Es ideal para limpiar las manchas de sarro de óxido, remover los hongos pegados y sacar los restos de jabón. Se puede usar después de colocar el jabón de baño o con un poco de vinagre y bicarbonato. Solo hay que refregar y luego enjuagar.