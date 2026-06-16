¿Cuál es la forma correcta de usar piedra pómez para limpiar el baño y en dónde se consigue

Hoy te explico cómo limpiar el baño usando una piedra pómez, dónde se puede conseguir este objeto natural y cuánto más o menos suele costar.

¿Qué es la piedra pómez, por qué se usa para limpiar y dónde se compra?

La piedra pómez que usamos para limpiar superficies o para sacar las asperezas de los pies está formada por el magma volcánico que se enfría rápidamente y atrapa burbujas; por eso suele ser ligera.

Esta piedra también aparece en zonas costeras a la orilla del mar o de lagos. Es un abrasivo natural que se utiliza como exfoliante, suavizante para la piel, para limar zonas ásperas como codos y pies y para limpiar manchas en diferentes objetos de la casa.

piedra Es una piedra natural, liviana y fácil de usar.

Se usa para limpiar partes del baño como el inodoro, para limpiar el horno, algunas fuentes, retirar los pelos de las mascotas en la ropa y también se usa como difusor de aceites aromáticos.

La piedra pómez se compra en barra o en trozos y sale aproximadamente $5.000 la porción en tiendas virtuales, aunque también se consigue en dietéticas naturales o tiendas de productos de limpieza.

Paso a paso: cómo limpiar el baño con una piedra pómez

La piedra pómez se puede usar para limpiar tres zonas críticas del baño: el inodoro, el lavamanos y el piso de la ducha. Al ser una piedra resistente pero liviana, remueve muy bien la suciedad pegada, incluso mejor que una esponja.

Es ideal para limpiar las manchas de sarro de óxido, remover los hongos pegados y sacar los restos de jabón. Se puede usar después de colocar el jabón de baño o con un poco de vinagre y bicarbonato. Solo hay que refregar y luego enjuagar.