Alerta plaga: cómo confirmar si tienes un nido de ratas en tu casa en menos de 5 minutos

Escuchar un crujido extraño en el techo a mitad de la noche o encontrar un paquete de comida perforado en la cocina son situaciones que encienden las alarmas de cualquiera. La sospecha de tener ratas en casa genera una enorme ansiedad, pero el peor error que puedes cometer es ignorar las señales.
Una invasión de este tipo de plagas no solo destruye la estructura de tu hogar, sino que representa un peligro real para la salud de tu familia, por lo que es mejor actuar cuánto antes.
Cómo confirmar que tienes un nido de ratas en tu casa
Las ratas son animales nocturnos y sumamente escurridizos, por lo que es raro verlas a plena luz del día a menos que la población sea descontrolada. Sin embargo, dejan un rastro biológico imposible de ocultar.
Lo primero que debes hacer es el test del olfato. Dirígete a los lugares más oscuros de la casa (bajo el fregadero, el sótano o el ático). Si percibes un olor penetrante, agrio y similar al amoníaco, estás muy cerca. Es el aroma de su orina acumulada.
Revisa las esquinas y los rodapiés de las paredes. Las ratas tienen una grasa natural en su pelaje y, al caminar siempre por las mismas rutas, dejan manchas oscuras de roce, por lo que puedes encontrar sus excrementos.
El nido de una ratas no es perfecto; parece una pila de basura compacta. Si encuentras un montículo de papel periódico masticado, trozos de tela, cables pelados o cartón desmenuzado en un rincón oscuro, lo más probable es que tengas a la plaga dentro de casa.
Qué hacer si detectas la presencia de ratas en tu casa
Si la inspección de cinco minutos dio positivo, mantén la calma pero actúa con rapidez. El peligro de una plaga de ratas radica en las enfermedades que transmiten a través de sus fluidos y heces, como el temido Hantavirus.
Para neutralizar el foco de infección, colócate siempre guantes y mascarilla. Rocía toda la zona con una mezcla de agua y lejía (cloro) para desinfectar por completo, recoge los restos con papel absorbente y deséchalos en bolsas herméticas fuera de tu casa.
Si esto no funciona, lo mejor será que llames a un exterminador profesional para que pueda solucionar el problema.