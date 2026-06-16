Alerta plaga: cómo confirmar si tienes un nido de ratas en tu casa en menos de 5 minutos

Lo primero que debes hacer es el test del olfato. Dirígete a los lugares más oscuros de la casa (bajo el fregadero, el sótano o el ático). Si percibes un olor penetrante, agrio y similar al amoníaco, estás muy cerca. Es el aroma de su orina acumulada.

Revisa las esquinas y los rodapiés de las paredes. Las ratas tienen una grasa natural en su pelaje y, al caminar siempre por las mismas rutas, dejan manchas oscuras de roce, por lo que puedes encontrar sus excrementos.

Hantavirus ratas ratones roedores Las señales que evidencian la presencia de ratas en casa son muy evidentes.

El nido de una ratas no es perfecto; parece una pila de basura compacta. Si encuentras un montículo de papel periódico masticado, trozos de tela, cables pelados o cartón desmenuzado en un rincón oscuro, lo más probable es que tengas a la plaga dentro de casa.

Qué hacer si detectas la presencia de ratas en tu casa

Si la inspección de cinco minutos dio positivo, mantén la calma pero actúa con rapidez. El peligro de una plaga de ratas radica en las enfermedades que transmiten a través de sus fluidos y heces, como el temido Hantavirus.

Para neutralizar el foco de infección, colócate siempre guantes y mascarilla. Rocía toda la zona con una mezcla de agua y lejía (cloro) para desinfectar por completo, recoge los restos con papel absorbente y deséchalos en bolsas herméticas fuera de tu casa.

Si esto no funciona, lo mejor será que llames a un exterminador profesional para que pueda solucionar el problema.