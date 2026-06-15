Independiente Rivadavia y Gimnasia repartieron puntos en Ciudad Deportiva

A los 22 minutos Milagros Lucero, capitana del Lobo, sacó un remate de zurda al primer palo que exigió la estirada de Soledad Arroyo, la arquera de la Lepra. A los 35' Viviana Vanella remató desde afuera del área, pero la pelota quedó nuevamente en manos de la dueña de los tres palos.

La primera, y única de esta etapa, para Independiente Rivadavia llegó sobre el final. Agustina Castro encaró y ganó por derecha, llegó al fondo y tiró el centro hacia atrás. Aldana González, central de Gimnasia, rechazó al córner y la pelota pasó cerca del palo defendido por Catalina de Rosas.

Independiente Rivadavia Gimnasia Femenino Independiente Rivadavia jugó el segundo tiempo con camiseta blanca.

En el complemento fue la Lepra (ahora vestida de blanco), quien tuvo más situaciones de riesgo. Promediando la segunda etapa Consuelo Roggerone llegó al fondo y la tocó atrás para la llegada de Florencia Giovarruscio, cuyo remate dio en una de las defensoras del Mensana. El rebote le quedó a Priscila Prior, quien de media vuelta sacó un débil tiro de zurda que fue controlado por la arquera visitante.

Sobre el final llegaron las dos más claras del partido. Soledad Arroyo, con su pie izquierdo, ahogó lo que era el grito de gol de Gimnasia. De ese rebote Prior encabezó una contra que terminó con un peligroso tiro libre al borde del área.

Sofía Pitton se hizo cargo de la ejecución. La zurda sacó un remate que pegó en el travesaño, provocando el lamento de los hinchas presentes en Ciudad Deportiva. En el rebote, Prior definió de zurda y la pelota se fue pegada al palo.

Soledad Arroyo, la figura de Independiente Rivadavia

Soledad Arroyo fue una de las figuras de la cancha. Tras el partido la arquera, que volvió a la actividad tras una lesión en el pie, expresó sus emociones: "Con mucha emoción, muchas ganas. Extrañaba mucho volver a sentir esa adrenalina previa a un partido y durante los 90 minutos. Justo fue en un clásico, para tener aún más adrenalina".

"La del córner con el pie. Por el desenlace del partido y después se generó un contragolpe. Creo que esa fue la que más se disfruta, por los minutos jugados y también por la adrenalina de un clásico", manifestó sobre la tapada que más le gustó.

Sobre el trámite del juego y el 0-0 en el marcador, analizó: "Obviamente que siempre salimos a ganar, pero bueno, un punto también es buen negocio. Fue un partido bastante duro, bastante trabado, entonces creo que es un resultado justo. Aunque obviamente nos creemos merecedores. Pero creo que el 0 a 0 estuvo bastante bien".

Embed - Soledad Arroyo - Arquera de Independiente Rivadavia

Tras varias semanas fuera del arco Arroyo tuvo su retorno al verde al césped y, justamente, en un clásico: "Estuve bien. Pensé que me iba a costar un poco más, pero bien. Esto es gracias al laburo de Jere (entrenador de arqueros) que siempre está en cada detalle, el cuerpo técnico que me dio la confianza de volver este partido y las chicas. Con Luli las dos hemos cuidado al arco a lo largo del torneo, así que siempre agradecida de poder vestir estos colores".

Post partido se la vio saludando y charlando con distintas compañeras. Incluso las arqueras de las categorías más chicas, quienes la tienen como una referente en Independiente Rivadavia: "Cuando se habla el mismo idioma tiene un tinte diferente. Manejamos todas el mismo idioma. Eso lo hace diferente y que se disfrute más. Yo ya estoy en mis últimos litros de nafta, entonces todo se disfruta mucho más".

"Disfrutando siempre. Siempre. Ya sea que me toque estar dentro o fuera de la cancha, siempre disfrutando. Sobre la nominación a los Premios Huarpes, lo bueno es que el premio quedó este lado, de la vereda azul. Se lo llevó una gran compañera como Napo. Ojalá vuelva pronto a las canchas que yo la extraño mucho", sentenció la arquera de la Lepra.