La emoción del goleador Alejo Tinguri por el ascenso de Gutiérrez Sport Club

Gutiérrez Sport Club logró el ascenso a la máxima categoría de la Liga Mendocina tras ganarle 4 a 1 la final del Torneo Apertura de Primera B a Rodeo del Medio y Alejo Tinguri, fue la gran figura del Celeste al marcar dos goles.
Alejo Tinguri fue la gran figura de Gutiérrez Sport Club en el ascenso a Primera A de la Liga Mendocina. El delantero anotó un doblete ante Rodeo Del Medio
Gutiérrez Sport Club logró el ascenso a la máxima categoría de la Liga Mendocina tras ganarle 4 a 1 la final del Torneo Apertura de Primera B a Rodeo del Medio y Alejo Tinguri, fue la gran figura del Celeste al marcar dos goles.
El goleador habló con Ovación en medio de los festejos por el ascenso que coronó una gran campaña del equipo y suya personal ya que marcó 21 goles.
El delantero festejó en el campo de juego junto a los hinchas que se mostraron eufóricos y afirmó: "La verdad es que estamos muy felices por lo que hemos conseguido. El grupo se merecía este ascenso, por la humildad y por el trabajo que hicimos. Desde la primera fecha que venimos punteros. Ellos son un buen equipo, pero somos justos ganadores".
El delantero se refirió al apoyo de los simpatizantes y reconoció: "El hincha siempre nos bancó y esta alegría es para ellos que estuvieron siempre a pesar que en el último año no pasamos buenos momentos".
"El simpatizante de Gutiérrez Sport Club es resiliencia y mucho amor por el club. El hincha hace mucho esfuerzo por venir a la cancha. Por eso este logro es para ellos y espero que lo disfruten", reveló el goleador.
Alejo Tinguri, quien disputó algunos partidos en el Federal A el año pasado, se siente identificado con el club de calle Boedo y manifestó: "Le tengo un cariño enorme. Ahora vamos a jugar en Primera División y quiero seguir dándole alegrías".