La emoción del goleador Alejo Tinguri por el ascenso de Gutiérrez Sport Club

Embed - La palabra de Alejo Tinguri, el goleador de Gutiérrez Sport club tras el ascenso

El delantero se refirió al apoyo de los simpatizantes y reconoció: "El hincha siempre nos bancó y esta alegría es para ellos que estuvieron siempre a pesar que en el último año no pasamos buenos momentos".

Alejo Tinguri definió a los hinchas de Gutiérrez Sport Club

"El simpatizante de Gutiérrez Sport Club es resiliencia y mucho amor por el club. El hincha hace mucho esfuerzo por venir a la cancha. Por eso este logro es para ellos y espero que lo disfruten", reveló el goleador.

Alejo Tinguri...2

Alejo Tinguri, quien disputó algunos partidos en el Federal A el año pasado, se siente identificado con el club de calle Boedo y manifestó: "Le tengo un cariño enorme. Ahora vamos a jugar en Primera División y quiero seguir dándole alegrías".