Las 10 frases más poéticas de Gustavo Alfaro: de "la sombra de un enano" al "parto de nalga"

Las 10 mejores frases de Gustavo Alfaro
El cazador de utopías, apodado de esa manera por el libro "Cazador de Utopías Imposibles" que publicó en la previa de Qatar 2022, lo hizo de nuevo. Esta vez dejando en el camino, nada más y nada menos, que a Alemania.
“Venimos de la tierra colorada; esa tierra que está en las franjas coloradas de nuestra camiseta. Ojalá tuviéramos las herramientas de Alemania, pero jamás reniego de nuestros orígenes. Y los jugadores representaron el lugar del que venimos”, fue una de las frases que soltó Alfaro en conferencia de prensa.
En este contexto, luego de que haya conseguido la victoria más importante de su carrera, repasamos las 10 mejores frases del actual DT de la Selección de Paraguay:
- "El resistir está grabado en nuestra cédula de identidad"
- "Los que tenemos enfrente están formados en academias de primer nivel. Nosotros venimos de la tierra colorada"
- "Podremos tener errores, miles de defectos, pero tenemos un corazón que no se rinde nunca. El corazón no se entrega porque eso nos mantiene con vida"
- "Hoy todavía tenemos que bailar la música que nos ponen. Y nos preparamos. A veces nos toca una cumbia, a veces un tango, a veces una rumba... Hoy nos tocó una polca"
- "Como decía Einstein, es mucho más fácil desactivar un átomo que un preconcepto"
- "La manera de crecer es nivelarte para arriba. Y para nivelarte para arriba, esto es un parto. Y a veces es un parto de nalga, un parto con dolor y con el cordón cruzado. Hay que parirlas y atravesarlas para ir adelante"
- "Cuando veas la sombra de un gigante, no te asustes. Fijate dónde está el sol, porque puede ser la sombra que proyecta un enano"
- "A la cancha entraron 26 guerreros y salieron 26 leyendas. Es el poder de transformación que tiene una selección cuando está dispuesta a ofrecer su corazón"
- "Fue una mezcla de sangre y utopía lo que nos permitió hacer realidad lo que amenazaba como imposible"
- "Yo no muero con la mía, vivo con la mía. Y vivir es cambiar. Porque cuando uno muere, te meten adentro de un metro ochenta y te llenan de tierra. Si tengo que cambiar para seguir viviendo, voy a cambiar"