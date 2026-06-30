Las 10 frases más poéticas de Gustavo Alfaro: de "la sombra de un enano" al "parto de nalga"

Las 10 mejores frases de Gustavo Alfaro

El cazador de utopías, apodado de esa manera por el libro "Cazador de Utopías Imposibles" que publicó en la previa de Qatar 2022, lo hizo de nuevo. Esta vez dejando en el camino, nada más y nada menos, que a Alemania.

“Venimos de la tierra colorada; esa tierra que está en las franjas coloradas de nuestra camiseta. Ojalá tuviéramos las herramientas de Alemania, pero jamás reniego de nuestros orígenes. Y los jugadores representaron el lugar del que venimos”, fue una de las frases que soltó Alfaro en conferencia de prensa.

En este contexto, luego de que haya conseguido la victoria más importante de su carrera, repasamos las 10 mejores frases del actual DT de la Selección de Paraguay:

“Cuando veas la sombra de un gigante, no te asustes. Fíjate dónde está puesto el sol, porque puede ser la sombra que proyecta un enano”. Gustavo Alfaro acaba de arrebatarle la llave a Alemania pic.twitter.com/2Ocr1DYFX5 — Bustoneta Modo Mundial (@Bustoneta10) June 29, 2026