Japón tira peces coloridos a los desagües públicos y el motivo tiene mucho sentido

Aunque en videos de redes sociales parece que arrojan los peces al desagüe o a las alcantarillas, no se trata de aguas residuales o sucias, sino de un sistema diseñado para canalizar agua limpia de manantiales naturales y lluvia.
Japón tiene canales tan limpios que los koi viven en ellos.
Este sistema de Japón está sujeto a la legislación nacional japonesa ( Water Pollution Control Law). Arrojar cualquier sustancia tóxica o desecho doméstico que altere los niveles de oxígeno necesarios para los peces koi se sanciona con multas severas.
El reglamento local prohíbe estrictamente alimentar a los peces con comida externa o arrojar basura. Infringir las leyes de gestión de residuos urbanos (Waste Management Law) en vías públicas puede acarrear multas de hasta 10,000 yenes en el acto o penas mayores si se demuestra daño ambiental deliberado.
Lo que parece un desagüe en Japón en realidad está lleno de vida
Algunos de estos peces pueden llegar a medir hasta 70 cm de largo y presentan colores y patrones diferentes. Entre sus vibrantes tonos encuentra diferentes gamas de rojos, negros, blancos y naranjas.
Es necesario aclarar que las imágenes virales suelen corresponder a localidades específicas como Gujo, Shimabara y Hida, donde los canales reciben agua limpia de manantiales o deshielo.
Durante los meses de invierno más severos, cuando el flujo de agua de los manantiales puede disminuir o la nieve amenaza la superficie, el personal del ayuntamiento y los voluntarios locales realizan una jornada oficial de captura de peces.
Los peces koi son trasladados temporalmente a estanques municipales protegidos y profundos para garantizar su supervivencia, y son reintroducidos en los canales públicos en la primavera.