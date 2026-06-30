Japón tira peces coloridos a los desagües públicos y el motivo tiene mucho sentido

El reglamento local prohíbe estrictamente alimentar a los peces con comida externa o arrojar basura. Infringir las leyes de gestión de residuos urbanos (Waste Management Law) en vías públicas puede acarrear multas de hasta 10,000 yenes en el acto o penas mayores si se demuestra daño ambiental deliberado.

Lo que parece un desagüe en Japón en realidad está lleno de vida

Algunos de estos peces pueden llegar a medir hasta 70 cm de largo y presentan colores y patrones diferentes. Entre sus vibrantes tonos encuentra diferentes gamas de rojos, negros, blancos y naranjas.

Es necesario aclarar que las imágenes virales suelen corresponder a localidades específicas como Gujo, Shimabara y Hida, donde los canales reciben agua limpia de manantiales o deshielo.

Durante los meses de invierno más severos, cuando el flujo de agua de los manantiales puede disminuir o la nieve amenaza la superficie, el personal del ayuntamiento y los voluntarios locales realizan una jornada oficial de captura de peces.

Los peces koi son trasladados temporalmente a estanques municipales protegidos y profundos para garantizar su supervivencia, y son reintroducidos en los canales públicos en la primavera.