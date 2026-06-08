La peor noticia para Canadá: el drama médico que arruina sus planes para el Mundial 2026

Una fractura que se convirtió en pesadilla

El calvario para el futbolista de 26 años comenzó el pasado 5 de octubre de 2025, cuando sufrió una fractura en la tibia izquierda durante un partido de la liga francesa contra el Mónaco. Tras la operación, el cuerpo médico aceleró los procesos con la esperanza de contar con su baluarte defensivo para el Mundial 2026.

La alarma definitiva se encendió la semana pasada en Edmonton, durante un partido amistoso de preparación contra Uzbekistán. Bombito saltó al campo para probar su resistencia, pero la realidad fue implacable: a los 30 minutos de juego, el defensor tuvo que retirarse con dolor en la pierna.

Los exámenes médicos posteriores confirmaron la peor de las sospechas: su pierna izquierda no está en condiciones de soportar la alta exigencia física del Mundial 2026.

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Desde su debut internacional en 2023, el exjugador de los Colorado Rapids se había consolidado como un titular indiscutible, sumando 20 partidos internacionales y aportando una solidez física y velocidad aérea que serán muy difíciles de replicar.

Ahora, Canadá deberá buscar un sustituto, y será mejor que lo haga rápido. Según el reglamento, la federación canadiense tiene hasta el jueves a las 3:00 (exactamente 24 horas antes de su esperado debut en el Grupo B contra Bosnia y Herzegovina en Toronto).

El drama de las lesiones en el Mundial 2026

El panorama de ausencias por problemas físicos es uno de los más amplios en la historia reciente de los mundiales. Jugadores clave que venían teniendo un gran desempeño con sus clubes han tenido que decirle adiós al torneo.

En Argentina, el caso resonante es el de Leonardo Balerdi, mientras que otros jugadores tocados podrían sumarse a la lista de afectados.