José Mourinho destrozó a uno de los jugadores que están en la órbita de Lionel Scaloni

Esto provocó que el entrenador portugués explotara: "Este partido es un ejemplo, no diría de falta de hambre, porque no hay gente mala, arrogante o irrespetuosa, pero hay ciertos perfiles donde algunos, independientemente de su cuenta bancaria, títulos y estatus, tienen hambre".,

Sus declaraciones filosas continuaron: "Hay gente que se toma la vida a la ligera y eso me entristece. Llevo 34 años como entrenador y hay jugadores que carecen de ese carácter. Tengo que pensar con detenimiento porque en este momento me gustaría dejar de alinear a algunos jugadores. Quizás sea más fácil no seguir intentando aumentar su valor".

Enzo Barrenechea José Mourinho no tuvo piedad con su dirigido.

¿Contra qué jugador de la Selección argentina apuntó José Mourinho?

El periódico portugués A Bola fue quien analizó sobre a cuáles jugadores se refirió el entrenador del Benfica y aseguraron que se trató de Enzo Barrenechea (quien ha sido convocado por Lionel Scaloni a las concentraciones con la Selección argentina) y Dodi Lukebakio, extremo belga.

Desde el medio de comunicación explicaron que "el mediocampista argentino también fue responsable del gol de Casa Pia, que se originó en una jugada en la que Enzo mostró pasividad en la recuperación defensiva en el mediocampo, permitiendo el preciso disparo de Rafael Brito a la portería de Trubin".

Y el análisis continuó: "Enzo Barrenechea y Dodi Lukebakio aún no alcanzan el nivel requerido. Ambos fueron sustituidos y el equipo mejoró".

De esta manera la situación del mediocampista argentino se complica de cara al Mundial 2026, además que fue convocado por Lionel Scaloni para disputar las Eliminatorias Conmebol en junio de 2025 en los compromisos contra Chile y Colombia, aunque no sumó minutos.