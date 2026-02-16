Harry Kane llegó a los 500 goles de cara al Mundial: quién demoró menos en comparación con Messi y Cristiano

78 para la Selección de Inglaterra.

5 en Leyton Orient.

2 en Leicester City.

9 en Millwall.

280 en Tottenham Hotspur.

125 en Bayern Múnich.

En el conjunto alemán está coronando una gran temporada con 41 goles en 35 partidos disputados.

Kane, una vez consumada la victoria frente al Werder Bremen se mostró contento por haber alcanzado la histórica marca: "Por supuesto que me enorgullece haber marcado 500 goles. ¡Pero ha sido un trabajo duro! Por eso me alegro de haberlo conseguido. Pero lo más importante hoy es que ganamos y no encajamos ningún gol"; haciendo referencia a que su equipo no recibió goles en contra.

Harry Kane Harry Kane es uno de los mejores delanteros del siglo XXI.

La comparación entre Harry Kane, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Si comparamos la cantidad de partidos en los que demoró Harry Kane en comparación con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, el inglés queda en el segundo lugar porque las estadísticas indican que demoró más que el argentino, pero menos que el portugués.

Es así que el tercer puesto es para Cristiano Ronaldo, quien llegó a los 500 goles en 753 partidos como profesional. Es decir, en 10 partidos más que Harry Kane.

Por su lado, Lionel Messi llegó a la sorprendente cifra en 632 encuentros en el año 2016, quedandose con la primer posición del competitivo ranking.

Lionel Messi - Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo encabeza la lista, Lionel Messi está segundo y Harry Kane está en el puesto 22.

El top 5 de los 500 goles: Harry Kane está 22

Harry Kane se convirtió en el jugador número 22 en llegar a los 500 goles de manera oficial en una lista donde también figuran grandes glorias del fútbol mundial: Alfredo Di Stéfano (509 goles en 706 partidos), Karim Benzema (517 en 982 encuentros), Zlatan Ibrahimovic (573 en 988), entre otros.

