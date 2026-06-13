Golazos de Saibari y Vinicius para el 1-1 de Brasil-Marruecos en el Mundial 2026

Brasil y Marruecos tuvieron su estreno en el Grupo C del Mundial 2026. El elenco africano fue el encargado de abrir el marcador gracias a la exquisita definición de Ismael Saibari cuando transcurrían apenas 21 minutos de la primera etapa.
Brasil y Marruecos repartieron puntos en su estreno en el Mundial 2026. Ismael Saibari y Vinicius anotaron dos golazos para el 1-1 final
Brasil y Marruecos tuvieron su estreno en el Grupo C del Mundial 2026. El elenco africano fue el encargado de abrir el marcador gracias a la exquisita definición de Ismael Saibari cuando transcurrían apenas 21 minutos de la primera etapa.
La respuesta por parte de los pentacampeones del mundo llegó 10 minutos más tarde de la mano de Vinicios. El futbolista del Real Madrid fabricó un golazo pasada la media hora de juego.
El encuentro comenzó cuando Marruecos activó su arma más letal: la recuperación y el contragolpe vertical. Noussair Mazraoui recuperó una pelota clave, conectó rápido Brahim Diaz y este frotó la lámpara con un pase quirúrgico que dejó a Ismael Saibari mano a mano con el arquero.
El atacante del PSV leyó la jugada a la perfección y, ante la salida desesperada de Alisson Becker, definió con una sutileza excelsa, picando el balón por encima del arquero para firmar el 1-0 parcial. Una obra de arte que desató la locura de los hinchas presentes en el estadio.
El festejo africano duró apenas 10 minutos porque Brasil cuenta con el uno de los mejores jugadores de la actualidad: Vinicius.
Cuando peor la pasaba el equipo comandado por Carlo Ancelotti, el crack del Real Madrid se cargó el equipo al hombro. Recibió dentro del área rival, desparramó a Neil El Aynaoui con un enganche hacia el medio y abrió el botín de su pie derecho para hacer inútil la estirada de Yassine Bounou.