Golazos de Saibari y Vinicius para el 1-1 de Brasil-Marruecos en el Mundial 2026

Embed - BRASIL NO PUDO CON MARRUECOS EN EL DEBUT MUNDIALISTA| Brasil 1-1 Marruecos | RESUMEN | M6

El atacante del PSV leyó la jugada a la perfección y, ante la salida desesperada de Alisson Becker, definió con una sutileza excelsa, picando el balón por encima del arquero para firmar el 1-0 parcial. Una obra de arte que desató la locura de los hinchas presentes en el estadio.

El festejo africano duró apenas 10 minutos porque Brasil cuenta con el uno de los mejores jugadores de la actualidad: Vinicius.

Cuando peor la pasaba el equipo comandado por Carlo Ancelotti, el crack del Real Madrid se cargó el equipo al hombro. Recibió dentro del área rival, desparramó a Neil El Aynaoui con un enganche hacia el medio y abrió el botín de su pie derecho para hacer inútil la estirada de Yassine Bounou.