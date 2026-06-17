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Mundial 2026

Ghana consiguió una agónica victoria ante Panamá en el partido más flojo del Mundial 2026

En el tiempo de descuento, Ghana venció a Panamá en el debut de ambos en el Mundial 2026. Los africanos ahora son líderes del Grupo L junto a Inglaterra

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Ghana sumó tres puntos claves en su debut en el Mundial 2026.

Ghana sumó tres puntos claves en su debut en el Mundial 2026.

Luego del que fue uno de los partidos más entretenidos del Mundial 2026 (el triunfo de Inglaterra ante Croacia por 4-2 por el Grupo L), llegó uno de los partidos más flojos de la primera fecha. Por el mismo grupo que los europeos, Ghana y Panamá se vieron las caras en el BMO Field de Toronto.

El partido fue aburrido hasta los minutos finales del complemento. Cuando todo parecía indicar que el marcador no se alteraría llegó el agónico tanto de los africanos. Caleb Yirenkyi la empujó en el segundo palo tras la asistencia de Brandon Thomas-Asante.

Ghana

Ghana lo ganó de forma agónica

El partido entre Ghana y Panamá, disputado en el BMO Field de Toronto, fue de los más aburridos del Mundial 2026. Eso sí, hasta los minutos finales donde los equipos dieron todo lo que se habían guardado los 90 minutos anteriores.

Durante los primeros 45 minutos hubo apenas un tiro al arco. Fue del centrodelantero panameño Cecilio Waterman, quien desde la medialuna del área remató de derecha y obligó a la estirada de Lawrence Ati-Zigi, quien sorpresivamente fue reemplazado en el entretiempo.

Durante el complemento el ritmo del juego no mutó. Los primeros 24 minutos, hasta la pausa de hidratación, reinó la imprecisión. El mediocampo se convirtió en una zona de tránsito rápido. Pese a ello, los arqueros no fueron exigidos.

Embed - INCREÍBLE VICTORIA DE GHANA A LOS 95 MINUTOS ANTE PANAMÁ | Ghana 1-0 Panamá | RESUMEN | M23

Los minutos pasaron y los arqueros continuaron siendo meros espectadores del juego. Hasta que llegó el único grito de la jornada, cuando se jugaba el cuarto de los seis minutos que había adicionado el árbitro.

Brandon Thomas-Asante, el número 10 que ingresó en el complemento, le ganó a su marcador, llegó al fondo, ingresó al área y mandó el centro que terminó empujando debajo del arco Caleb Yirenkyi.

Sobre el final Panamá lo fue a buscar y casi convierte en un tiro libre que el arquero Orlando Mosquera fue a buscar. El dueño de los tres palos cruzó toda la cancha y bajó de cabeza la pelota al corazón del área. Ninguno de sus compañeros pudo empujarla para lograr la épica en Canadá.

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