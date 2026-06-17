Ghana consiguió una agónica victoria ante Panamá en el partido más flojo del Mundial 2026

Durante los primeros 45 minutos hubo apenas un tiro al arco. Fue del centrodelantero panameño Cecilio Waterman, quien desde la medialuna del área remató de derecha y obligó a la estirada de Lawrence Ati-Zigi, quien sorpresivamente fue reemplazado en el entretiempo.

Durante el complemento el ritmo del juego no mutó. Los primeros 24 minutos, hasta la pausa de hidratación, reinó la imprecisión. El mediocampo se convirtió en una zona de tránsito rápido. Pese a ello, los arqueros no fueron exigidos.

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Los minutos pasaron y los arqueros continuaron siendo meros espectadores del juego. Hasta que llegó el único grito de la jornada, cuando se jugaba el cuarto de los seis minutos que había adicionado el árbitro.

Brandon Thomas-Asante, el número 10 que ingresó en el complemento, le ganó a su marcador, llegó al fondo, ingresó al área y mandó el centro que terminó empujando debajo del arco Caleb Yirenkyi.

Sobre el final Panamá lo fue a buscar y casi convierte en un tiro libre que el arquero Orlando Mosquera fue a buscar. El dueño de los tres palos cruzó toda la cancha y bajó de cabeza la pelota al corazón del área. Ninguno de sus compañeros pudo empujarla para lograr la épica en Canadá.