Empate entre Marruecos y Noruega en la previa del Mundial 2026: los goles del amistoso

En un amistoso internacional disputado en Nueva Jersey Marruecos y Noruega igualaron 1-1 en su preparación final de cara al Mundial 2026.
En un amistoso internacional disputado en Nueva Jersey Marruecos y Noruega igualaron en su preparación final de cara al Mundial 2026
En un amistoso internacional disputado en Nueva Jersey Marruecos y Noruega igualaron 1-1 en su preparación final de cara al Mundial 2026.
Los africanos, octavos en el ranking FIFA y semifinalistas del Mundial de Qatar 2022, dominaron buena parte del encuentro ante una Noruega compacta y peligrosa en contragolpe.
Brahim Díaz, futbolista del Real Madrid, abrió el marcador en los primeros minutos tras una gran jugada individual de Abde Ezzalzouli y Marruecos tuvo una buena actuación, con mayoría de sus titulares.
Sin embargo, en la segunda mitad Noruega consiguió equilibrar el marcador gracias a un gol de Martin Odegaard, capitán del Arsenal, quien salvó el empate para el conjunto que tuvo a Erling Haaland muy bien custodiado por sus rivales.
El partido se jugó con condiciones de calor y humedad que seguramente ambos equipos padecerán en el Mundial 2026 y aunque Marruecos fue más deberá corregir algunos errores defensivos de cara a su debut ante Brasil el próximo sábado 13 de junio. Noruega, por su parte, careció de generación de juego.
Comparte Grupo C con Brasil, Haití y Escocia.
vs. Brasil Sábado 13 de junio en Nueva Jersey
vs. Escocia Viernes 19 de junio en Boston
vs. Haití Miércoles 24 de junio en Atlanta
Competirá en el Grupo I junto a Francia, Irak y Senegal.
vs. Irak Martes 16 de junio en Boston
vs. Senegal Lunes 22 de junio en Nueva Jersey
vs. Francia Viernes 26 de junio en Boston