Empate entre Marruecos y Noruega en la previa del Mundial 2026: los goles del amistoso

Brahim Díaz, futbolista del Real Madrid, abrió el marcador en los primeros minutos tras una gran jugada individual de Abde Ezzalzouli y Marruecos tuvo una buena actuación, con mayoría de sus titulares.

Sin embargo, en la segunda mitad Noruega consiguió equilibrar el marcador gracias a un gol de Martin Odegaard, capitán del Arsenal, quien salvó el empate para el conjunto que tuvo a Erling Haaland muy bien custodiado por sus rivales.

El partido se jugó con condiciones de calor y humedad que seguramente ambos equipos padecerán en el Mundial 2026 y aunque Marruecos fue más deberá corregir algunos errores defensivos de cara a su debut ante Brasil el próximo sábado 13 de junio. Noruega, por su parte, careció de generación de juego.

Embed - Morocco vs. Norway | Full Game Highlights | ESPN FC

Marruecos en el Mundial 2026

Comparte Grupo C con Brasil, Haití y Escocia.

vs. Brasil Sábado 13 de junio en Nueva Jersey

vs. Escocia Viernes 19 de junio en Boston

vs. Haití Miércoles 24 de junio en Atlanta

Noruega en el Mundial 2026

Competirá en el Grupo I junto a Francia, Irak y Senegal.