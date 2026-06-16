El ruego que es viral: desesperado pedido del DT Argelia antes de jugar frente a Selección argentina

"Espero que los neutrales nos animen", lanzó el entrenador de Argelia, dejando boquiabiertos a los periodistas presentes. El técnico argumentó su pedido basándose en el gran recibimiento que tuvo la delegación argelina en Estados Unidos, donde cientos de fanáticos se acercaron al hotel de concentración. Esto, sorprendió a cada uno de los integrantes de la delegación al no ser un habitual.

argelia, mundial 2026 Argelia llega con un gran invicto al partido frente a Argentina.

Sin embargo, su intento de sumar "aliados" estadounidenses para inclinar la balanza y poner el estadio en contra de la Selección argentina generó una ola de reacciones, donde el folclore del fútbol no perdona este tipo de declaraciones.

Sucede que, para el hincha argentino, las palabras del entrenador de Argelia son tomadas como un síntoma de inferioridad y miedo ante la Scaloneta.

Cómo llega Argelia al debut vs. Argentina

Argelia, por su parte, llega a este encuentro con un invicto de 24 partidos (donde se destacan un empate sin goles frente a Uruguay y un triunfo hace pocos días contra Países Bajos), aunque en dicha seguidilla cayó dos veces en definiciones por penales.

El conjunto del país africano tendrá su quinta participación en un Mundial, donde tuvo como mejor actuación los octavos de final alcanzados en Brasil 2014.