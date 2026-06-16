El ruego que es viral: desesperado pedido del DT Argelia antes de jugar frente a Selección argentina

A horas del tan esperado debut en el Mundial 2026, la previa del partido entre la Selección Argentina y Argelia sumó un capítulo inesperado con la declaración de del entrenador del conjunto africano, Vladimir Petkovic, que no tardó en volverse viral.
En la antesala del choque en Kansas City, el DT bosnio pateó el tablero en conferencia de prensa y, lejos de chicanear o mostrar los dientes, optó por una estrategia que en los hinchas de la Selección Argentina hizo ruido: mendigó apoyo abiertamente a los hinchas locales y espectadores neutrales norteamericanos.
"Que los neutrales nos apoyen": el pedido del DT de Argelia antes de enfrentar a Argentina
Consciente del enorme favoritismo que acompaña a la Selección Argentina como defensora del título de Qatar 2022, Petkovic sabe que su equipo corre de atrás. Por eso, su principal apuesta de cara al debut no estuvo en la pizarra, sino en las tribunas del estadio.
"Espero que los neutrales nos animen", lanzó el entrenador de Argelia, dejando boquiabiertos a los periodistas presentes. El técnico argumentó su pedido basándose en el gran recibimiento que tuvo la delegación argelina en Estados Unidos, donde cientos de fanáticos se acercaron al hotel de concentración. Esto, sorprendió a cada uno de los integrantes de la delegación al no ser un habitual.
Sin embargo, su intento de sumar "aliados" estadounidenses para inclinar la balanza y poner el estadio en contra de la Selección argentina generó una ola de reacciones, donde el folclore del fútbol no perdona este tipo de declaraciones.
Sucede que, para el hincha argentino, las palabras del entrenador de Argelia son tomadas como un síntoma de inferioridad y miedo ante la Scaloneta.
Cómo llega Argelia al debut vs. Argentina
Argelia, por su parte, llega a este encuentro con un invicto de 24 partidos (donde se destacan un empate sin goles frente a Uruguay y un triunfo hace pocos días contra Países Bajos), aunque en dicha seguidilla cayó dos veces en definiciones por penales.
El conjunto del país africano tendrá su quinta participación en un Mundial, donde tuvo como mejor actuación los octavos de final alcanzados en Brasil 2014.