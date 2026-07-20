Rosario Central ninguneó a Lionel Messi; sorprendente.

El ninguneo histórico de Rosario Central a Messi que indignó a todo un país

La controversia se originó a partir del retrato colectivo utilizado por los encargados de la comunicación digital de la institución rosarina. A pesar de que el texto que acompañaba la gráfica rezaba con aparente cordialidad "Gracias Selección por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros", la composición visual llamó la atención inmediata de los internautas al carecer de las dos figuras más representativas del ciclo.

La determinación de distribuir un retrato donde no figuraban ni el astro rosarino ni el director técnico desató múltiples interpretaciones maliciosas entre los usuarios.

Gracias Selección por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros. pic.twitter.com/wuuBfzCnyZ — Rosario Central (@RosarioCentral) July 20, 2026

La raíz de esta particular omisión se asienta sobre la profunda división futbolística que caracteriza a Rosario, dado que tanto el astro mundial como el estratega de la Scaloneta guardan un vínculo afectivo e histórico inalterable con Newell's Old Boys.

Este trasfondo identitario condicionó la política editorial del club Canalla, que prefirió evitar la exhibición de los máximos emblemas del clásico rival en sus canales de difusión.

Esta determinación de la oficina de prensa expuso cómo las pasiones domésticas son capaces de teñir los comunicados de carácter nacional. La exclusión de los dos pilares del subcampeonato mundial demostró que, para la conducción de la entidad, los límites del sentido de pertenencia local se mantienen firmes incluso en el marco de una gesta ecuménica.