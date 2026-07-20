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El ninguneo histórico de Rosario Central a Messi que indignó a todo un país

Rosario Central saludó a la Selección argentina, pero cometió un error imperdonable: se olvidó de que, cuando se trata de Lionel Messi, los rangos se respetan

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Rosario Central se olvidó de Lionel Messi, aunque también de Lo Celso, surgido en Santa Fe.

Rosario Central se olvidó de Lionel Messi, aunque también de Lo Celso, surgido en Santa Fe.

La dolorosa caída de la Selección argentina frente a España en el partido definitorio de la Copa del Mundo caló hondo en el sentimiento de cada argentino. En medio de las masivas muestras de gratitud hacia el plantel que comandó Lionel Scaloni, Rosario Central cometió un error con Lionel Messi que sorprendió a todos.

Sin embargo, lo que debió ser un posteo institucional estándar de reconocimiento derivó en un escándalo de proporciones mayúsculas dentro de la provincia de Santa Fe que se extendió a todo el país.

La cuenta oficial de la entidad de Arroyito subió una publicación para felicitar al plantel, pero el particular enfoque de la imagen seleccionada provocó un rechazo generalizado.

Rosario Central ningune&oacute; a Lionel Messi; sorprendente.

Rosario Central ninguneó a Lionel Messi; sorprendente.

El ninguneo histórico de Rosario Central a Messi que indignó a todo un país

La controversia se originó a partir del retrato colectivo utilizado por los encargados de la comunicación digital de la institución rosarina. A pesar de que el texto que acompañaba la gráfica rezaba con aparente cordialidad "Gracias Selección por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros", la composición visual llamó la atención inmediata de los internautas al carecer de las dos figuras más representativas del ciclo.

La determinación de distribuir un retrato donde no figuraban ni el astro rosarino ni el director técnico desató múltiples interpretaciones maliciosas entre los usuarios.

La raíz de esta particular omisión se asienta sobre la profunda división futbolística que caracteriza a Rosario, dado que tanto el astro mundial como el estratega de la Scaloneta guardan un vínculo afectivo e histórico inalterable con Newell's Old Boys.

Este trasfondo identitario condicionó la política editorial del club Canalla, que prefirió evitar la exhibición de los máximos emblemas del clásico rival en sus canales de difusión.

Esta determinación de la oficina de prensa expuso cómo las pasiones domésticas son capaces de teñir los comunicados de carácter nacional. La exclusión de los dos pilares del subcampeonato mundial demostró que, para la conducción de la entidad, los límites del sentido de pertenencia local se mantienen firmes incluso en el marco de una gesta ecuménica.

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