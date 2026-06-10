El mensaje de Messi que agiganta la ilusión mundialista con la Selección argentina: "Que la gente..."

El mensaje de Lionel Messi que ilusiona a todos los fanáticos con un nuevo Mundial de la Selección argentina

La alegría de Messi por volver a participar de una Copa del Mundo quedó demostrada y, además, el capitán volvió a confirmar el compromiso de la Selección argentina de ir a buscar la gloria una vez más. "Estamos con mucha ilusión. Dije en su momento que este grupo no los iba a dejar tirados y demostró este año que compite sea cual sea el rival o competición. Sigue demostrando que está con las mismas ganas y la misma ilusión de querer competir. Es un grupo muy ganador que quiere siempre más. Iremos paso por paso, como siempre, pero con mucha ganas, ilusión y convencidos de lo que somos capaces".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2064583002361938335&partner=&hide_thread=false MESSI habló a días de su sexto Mundial: "ESTOY ILUSIONADO COMO SIEMPRE. Hoy tenía ganas de jugar un rato porque tenía molestias desde que llegué"@matipelliccioni. pic.twitter.com/QJSviqT6Zz — TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026

En ese sentido, Lionel Messi maximizó la esperanza de una nuevaa coronación con un mensaje de entrega y optimismo. "Lo vamos a intentar como lo hicimos siempre, que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo, como lo hicimos todos y como lo venimos haciendo todo este tiempo. Como lo hicimos siempre que me tocó estar en la Selección".

"A veces se da, a veces no, pero tenemos la suerte de los últimos años tener resultados positivos. Es difícil, y cada vez cuesta más, pero nos acostumbramos a eso y acostumbramos a la gente a eso y vamos a intentar repetirlo. Después se puede dar o no, es fútbol. No tengan dudas que les va a costar a los rivales ganarnos porque es una Selección muy competitiva", agregó el capitán de la Selección argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2064583498095063365&partner=&hide_thread=false MESSI habló a horas del arranque de un nuevo Mundial: "Como dije antes, ESTE GRUPO NO LOS IBA A DEJAR TIRADOS Y CREO QUE LO DEMOSTRÓ, sea cual sea el rival o la competición. Es un grupo ganador que quiere siempre más. Iremos paso a paso pero con mucha ilusión". pic.twitter.com/KksJPGqgMp — TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026

Luego del triunfo ante Islanda, Lionel Messi publicó en su cuenta de Instagram una galería de imágenes del partido y reforzó su mensaje: "Vamos, más juntos que nunca". Un lema que se forjó con fuerza en Qatar, e incluso desde los comienzos de la era Scaloni, donde el equipo profesó que en unidad con la gente era posible ganar grandes cosas. Y así lo hizo.

messi selección vs islandia

Lo que viene para la Selección argentina

La Selección argentina debutará en la Copa del Mundo el próximo martes 16 de junio con su partido frente a Argelia, a las 22 en Kansas City, por la primera fecha del Grupo J.