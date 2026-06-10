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Copa del Mundo 2026

El mensaje de Messi que agiganta la ilusión mundialista con la Selección argentina: "Que la gente..."

Lionel Messi sembró ilusión y optimismo de cara al inicio de una nueva Copa del Mundo con la Selección argentina

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Lionel Messi reavivó la llama de la ilusión con un mensaje en la previa del inicio de la Copa del Mundo. 

Lionel Messi reavivó la llama de la ilusión con un mensaje en la previa del inicio de la Copa del Mundo. 

Lionel Messi volvió a sumar minutos en cancha luego de varias semanas y marcó uno de los goles en la victoria de la Selección argentina ante Islandia. En el último amistoso previo al inicio de la Copa del Mundo 2026, el capitán de la Albiceleste mostró las ilusiones que le despierta esta Selección de cara al certamen que está a punto de comenzar.

Messi jugará su sexta Copa del Mundo y la expectativa con la Selección argentina se vio renovada para su último baile en certámenes de esta índole. "Estoy disfrutándolo desde el principio. Tenía ganas de jugar un rato porque estaba con esa molestia desde que llegué. Feliz, disfrutando cada momento e ilusionado como siempre. Me sentí muy bien, tenía ganas de arrancar ya e ir sacándome los miedos que te quedan cuando tenes la molestia, de poder jugar libre".

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Lionel Messi sum&oacute; minutos en la victoria de la Selecci&oacute;n argentina ante Islandia.&nbsp;

Lionel Messi sumó minutos en la victoria de la Selección argentina ante Islandia.

Al capitán de la Selección argentina se lo vio suelto en cancha y sin ninguna disminución física que lo afectara, a una semana del debut de la Selección argentina con Argelia en la Copa del Mundo.

El mensaje de Lionel Messi que ilusiona a todos los fanáticos con un nuevo Mundial de la Selección argentina

La alegría de Messi por volver a participar de una Copa del Mundo quedó demostrada y, además, el capitán volvió a confirmar el compromiso de la Selección argentina de ir a buscar la gloria una vez más. "Estamos con mucha ilusión. Dije en su momento que este grupo no los iba a dejar tirados y demostró este año que compite sea cual sea el rival o competición. Sigue demostrando que está con las mismas ganas y la misma ilusión de querer competir. Es un grupo muy ganador que quiere siempre más. Iremos paso por paso, como siempre, pero con mucha ganas, ilusión y convencidos de lo que somos capaces".

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En ese sentido, Lionel Messi maximizó la esperanza de una nuevaa coronación con un mensaje de entrega y optimismo. "Lo vamos a intentar como lo hicimos siempre, que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo, como lo hicimos todos y como lo venimos haciendo todo este tiempo. Como lo hicimos siempre que me tocó estar en la Selección".

"A veces se da, a veces no, pero tenemos la suerte de los últimos años tener resultados positivos. Es difícil, y cada vez cuesta más, pero nos acostumbramos a eso y acostumbramos a la gente a eso y vamos a intentar repetirlo. Después se puede dar o no, es fútbol. No tengan dudas que les va a costar a los rivales ganarnos porque es una Selección muy competitiva", agregó el capitán de la Selección argentina.

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Luego del triunfo ante Islanda, Lionel Messi publicó en su cuenta de Instagram una galería de imágenes del partido y reforzó su mensaje: "Vamos, más juntos que nunca". Un lema que se forjó con fuerza en Qatar, e incluso desde los comienzos de la era Scaloni, donde el equipo profesó que en unidad con la gente era posible ganar grandes cosas. Y así lo hizo.

messi selección vs islandia

Lo que viene para la Selección argentina

La Selección argentina debutará en la Copa del Mundo el próximo martes 16 de junio con su partido frente a Argelia, a las 22 en Kansas City, por la primera fecha del Grupo J.

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