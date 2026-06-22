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El DT de Austria analizó las "debilidades" y fortalezas de la Selección argentina: cuál fue su sorpresiva respuesta

Ralf Rangnick, entrenador de Austria, sorprendió con una de sus respuestas en la conferencia de prensa previa al partido con la Selección argentina

Sergio Robles | Enviado especial de UNO
Por Sergio Robles | Enviado especial de UNO
El entrenador de Austria analizó el juego de la Selección argentina. 

El entrenador de Austria analizó el juego de la Selección argentina. 

La Selección argentina se prepara para enfrentar a Austria por la segunda fecha del Grupo J en la Copa del Mundo 2026. En la antesala del encuentro, Ralf Rangnick, entrenador del elenco europeo, analizó el juego del conjunto Albiceleste dirigido por Lionel Scaloni.

En la conferencia de prensa previa al partido, Rangnick fue consultado por cuáles eran las debilidades y fortalezas que analizaba que tenía la Selección argentina, rival de Austria este lunes. La respuesta del entrenador sorprendió.

Ralf Rangnick, entrenador de Austria.&nbsp;

Ralf Rangnick, entrenador de Austria.

El DT de Austria analizó las "debilidades" y fortalezas de la Selección argentina

En la sala de prensa del estadio AT&T de Arlington, Ralf Rangnick, entrenador de Austria, analizó la configuración del juego de la Selección argentina en la previa del enfrentamiento por la segunda fecha del Grupo J.

Cuando a Rangnick se le consultó por los puntos bajos y altos de la Albiceleste, su respuesta sorprendió. "Las debilidades de Argentina son más fáciles de identificar. Descubrimos pocas, si acaso alguna", señaló. Es por ello que el DT reparó en las fortalezas con mucho más detalle.

Entre las virtudes de la Selección argentina, el entrenador de Austria expresó: "Las fortalezas son mayormente individuales. Tienen al mejor jugador de todos los tiempos en sus filas. Quieren tener mucha posesión, es un equipo vertical y rápido".

Respecto a Messi, Ralf Rangnick profundizó: "Es un jugador extraordinario y sensacional, además de uno de los mejores de la historia. Es obvio que Argentina es mucho más que él, pero es el guía de un grupo de grandes jugadores".

Por último, el DT de Austria se mostró con expectativa de lo que sus dirigidos pueden demostrar: "Tenemos todo en contra, pero podemos ganar. Esto es un deporte de equipo y, si jugamos con valentía y solidez, podemos tener éxito. Argentina tiene un nivel excelso, pero lo importante es lo que hagamos nosotros. Tenemos que ofrecer el mejor rendimiento de mi etapa como entrenador".

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