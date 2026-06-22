El DT de Austria analizó las "debilidades" y fortalezas de la Selección argentina: cuál fue su sorpresiva respuesta

Cuando a Rangnick se le consultó por los puntos bajos y altos de la Albiceleste, su respuesta sorprendió. "Las debilidades de Argentina son más fáciles de identificar. Descubrimos pocas, si acaso alguna", señaló. Es por ello que el DT reparó en las fortalezas con mucho más detalle.

Entre las virtudes de la Selección argentina, el entrenador de Austria expresó: "Las fortalezas son mayormente individuales. Tienen al mejor jugador de todos los tiempos en sus filas. Quieren tener mucha posesión, es un equipo vertical y rápido".

Respecto a Messi, Ralf Rangnick profundizó: "Es un jugador extraordinario y sensacional, además de uno de los mejores de la historia. Es obvio que Argentina es mucho más que él, pero es el guía de un grupo de grandes jugadores".

Por último, el DT de Austria se mostró con expectativa de lo que sus dirigidos pueden demostrar: "Tenemos todo en contra, pero podemos ganar. Esto es un deporte de equipo y, si jugamos con valentía y solidez, podemos tener éxito. Argentina tiene un nivel excelso, pero lo importante es lo que hagamos nosotros. Tenemos que ofrecer el mejor rendimiento de mi etapa como entrenador".