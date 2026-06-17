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Mundial 2026

Dónde juegan los futbolistas de Congo que arruinaron el debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Portugal y República Democrática del Congo empataron 1-1 en su estreno en el Mundial 2026. Repasamos, uno por uno, los clubes donde juegan los futbolistas africanos

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Cristiano Ronaldo tuvo un pálido debut en el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo tuvo un pálido debut en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 nos regaló una nueva sorpresa en la primera fecha del Grupo K. En el NRG Stadium de Houston Portugal y la República Democrática del Congo igualaron 1-1 en un estreno que dejó al conjunto europeo con sabor a poco, sobre todo por el gol temprano de Joao Neves a los 6 minutos de juego.

Los africanos lo empataron en la última de la primera etapa y durante el complemento merecieron mejor suerte. Los Leopardos sumaron méritos suficientes para llevarse algo más que un punto. Por su parte, los de Cristiano Ronaldo no supieron como recuperar la ventaja y por momentos sufrieron más de lo esperado.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo toc&oacute; apenas 21 pelotas y tuvo tres remates. Ninguno de ellos fue al arco.

Cristiano Ronaldo tocó apenas 21 pelotas y tuvo tres remates. Ninguno de ellos fue al arco.

Portugal no pasó del empate en su estreno en el Mundial 2026

Al igual que España, Portugal no pasó del empate en su estreno mundialista. El francés Sébastien Desabre, DT del Congo, se plantó de igual a igual ante uno de los candidatos a alzar la Copa del Mundo. A pesar del dominio inicial de los europeos, el seleccionado africano reaccionó a tiempo antes del descanso y desnudó las falencias de un rival que parece haber sobrado el trámite del juego.

Con una base sólida compuesta por 20 futbolistas que militan en el fútbol del Viejo, este empate en Houston es un llamado de atención para los seleccionados de Colombia y Uzbekistán, quienes completan el Grupo K.

La nómina de Desabre demuestra el salto de calidad del fútbol congoleño, respaldado por figuras de peso en ligas de primer nivel como Chancel Mbemba, Yoane Wissa, Théo Bongonda y Cédric Bakambu, quienes lideran un grupo que promete dar pelea en cada presentación.

El plantel de Congo en el Mundial 2026

De los 26 futbolistas que componen la convocatoria de Congo, 20 de ellos militan en el Viejo Continente. A continuación repasamos los clubes y países que defienden cada uno de los futbolistas que arruinaron el estreno de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026:

Arqueros

  • Lionel Mpasi (AC Le Havre - Francia)
  • Timothy Fayulu (FC Noah - Armenia)
  • Mattieu Epolo (Standard Lieja - Bélgica)
Congo
Todo Congo festej&oacute; el gol de Yoane Wissa.

Todo Congo festejó el gol de Yoane Wissa.

Defensores

  • Chancel Mbemba (LOSC Lille - Francia)
  • Axel Tuanzebe (Burnley FC - Inglaterra)
  • Aaron Tshibola (Kilmarnock FC - Escocia)
  • Steve Kapuadi (Widzew Lodz - Polonia)
  • Dylan Batubinsika (AEL Larissa - Grecia)
  • Aaron Wan-Bissaka (West Ham United - Inglaterra)
  • Gédéon Kalulu (Aris Limassol - Chipre)
  • Arthur Masuaku (RC Lens - Francia)
  • Joris Kayembe (RKC Genk - Bélgica)

Mediocampistas

  • Noah Sadiki (Sunderland AFC - Inglaterra)
  • Charles Pickel (RCD Espanyol - España)
  • Samuel Moutussamy (Atromitos FC - Grecia)
  • Ngal’ayel Mukau (LOSC Lille - Francia)
  • Edo Kayembe (Watford FC - Inglaterra)
  • Nathanael Mbuku (Montpellier HSC - Francia)
  • Brian Cipenga (CD Castellón - España)
  • Gaël Kakuta (AEL Limassol - Chipre)
  • Meschack Elía (Alanyaspor - Turquía)
  • Théo Bongonda (Spartak Moscow - Rusia)

Delanteros

  • Cédric Bakambu (Real Betis - España)
  • Yoane Wissa (Newcastle United - Inglaterra)
  • Fiston Kalala Mayele (Pyramids FC - Egipto)
  • Simon Banza (Al-Jazira Club - Emiratos Árabes Unidos)

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