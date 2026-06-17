Dónde juegan los futbolistas de Congo que arruinaron el debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Con una base sólida compuesta por 20 futbolistas que militan en el fútbol del Viejo, este empate en Houston es un llamado de atención para los seleccionados de Colombia y Uzbekistán, quienes completan el Grupo K.
La nómina de Desabre demuestra el salto de calidad del fútbol congoleño, respaldado por figuras de peso en ligas de primer nivel como Chancel Mbemba, Yoane Wissa, Théo Bongonda y Cédric Bakambu, quienes lideran un grupo que promete dar pelea en cada presentación.
El plantel de Congo en el Mundial 2026
De los 26 futbolistas que componen la convocatoria de Congo, 20 de ellos militan en el Viejo Continente. A continuación repasamos los clubes y países que defienden cada uno de los futbolistas que arruinaron el estreno de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026:
Arqueros
- Lionel Mpasi (AC Le Havre - Francia)
- Timothy Fayulu (FC Noah - Armenia)
- Mattieu Epolo (Standard Lieja - Bélgica)
Congo
Todo Congo festejó el gol de Yoane Wissa.
Defensores
- Chancel Mbemba (LOSC Lille - Francia)
- Axel Tuanzebe (Burnley FC - Inglaterra)
- Aaron Tshibola (Kilmarnock FC - Escocia)
- Steve Kapuadi (Widzew Lodz - Polonia)
- Dylan Batubinsika (AEL Larissa - Grecia)
- Aaron Wan-Bissaka (West Ham United - Inglaterra)
- Gédéon Kalulu (Aris Limassol - Chipre)
- Arthur Masuaku (RC Lens - Francia)
- Joris Kayembe (RKC Genk - Bélgica)
Mediocampistas
- Noah Sadiki (Sunderland AFC - Inglaterra)
- Charles Pickel (RCD Espanyol - España)
- Samuel Moutussamy (Atromitos FC - Grecia)
- Ngal’ayel Mukau (LOSC Lille - Francia)
- Edo Kayembe (Watford FC - Inglaterra)
- Nathanael Mbuku (Montpellier HSC - Francia)
- Brian Cipenga (CD Castellón - España)
- Gaël Kakuta (AEL Limassol - Chipre)
- Meschack Elía (Alanyaspor - Turquía)
- Théo Bongonda (Spartak Moscow - Rusia)
Delanteros
- Cédric Bakambu (Real Betis - España)
- Yoane Wissa (Newcastle United - Inglaterra)
- Fiston Kalala Mayele (Pyramids FC - Egipto)
- Simon Banza (Al-Jazira Club - Emiratos Árabes Unidos)