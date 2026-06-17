Dónde juegan los futbolistas de Congo que arruinaron el debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Los africanos lo empataron en la última de la primera etapa y durante el complemento merecieron mejor suerte. Los Leopardos sumaron méritos suficientes para llevarse algo más que un punto. Por su parte, los de Cristiano Ronaldo no supieron como recuperar la ventaja y por momentos sufrieron más de lo esperado.

Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo tocó apenas 21 pelotas y tuvo tres remates. Ninguno de ellos fue al arco.

Portugal no pasó del empate en su estreno en el Mundial 2026

Al igual que España, Portugal no pasó del empate en su estreno mundialista. El francés Sébastien Desabre, DT del Congo, se plantó de igual a igual ante uno de los candidatos a alzar la Copa del Mundo. A pesar del dominio inicial de los europeos, el seleccionado africano reaccionó a tiempo antes del descanso y desnudó las falencias de un rival que parece haber sobrado el trámite del juego.