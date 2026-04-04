Cuanto cobró Lionel Messi por aparecer en el video viral junto a Cristiano Ronaldo, Mbappé y Vinicius Júnior

Este viernes la marca de los bloquecitos nacida en Dinamarca lanzó un video donde las estrellas del fútbol luchan por destacarse en la Copa Mundial de Fútbol 2026. Además del rosarino que juega en el Inter Miami, están el portugués Cristiano Ronaldo, el francés Kylian Mbappé, y el brasileño Vinicius Júnior.

Messi lego Lionel Messi, junto a Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo y Vinicius Júnior en la publicidad del Mundial 2026 de Lego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2040235674310242795&partner=&hide_thread=false Así filmaron, la publicidad de Lego con Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé y Vinicius Júnior.



Sí, con DOBLES. pic.twitter.com/oMHY1HayLH https://t.co/53ZW2E1Z8c — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 4, 2026

Cuánto cobraron Lionel Messi y los otros astros por aparecer en el video viral

El mayor cache que pagó Lego por este spot publicitario, que dura un minuto, lo cobró Cristiano Ronaldo, seguido de Lionel Messi. CR7 embolsó U$S 3.430.000, mientras que el GOAT recibió U$S 2.590.000. Kylian Mbappé cobró U$S 852.000, y Vinícius U$S 325.000. Lo sorprendente es que la grabación se realizó usando dobles y se editó con la ayuda de la IA.