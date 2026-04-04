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Cuanto cobró Lionel Messi por aparecer en el video viral junto a Cristiano Ronaldo, Mbappé y Vinicius Júnior

Messi aparece con Cristiano Ronaldo, Mbappé y Vinicius en un video de la marca Lego hecho viral. Cuánto cobró cada uno y quien sumó más likes en redes sociales

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Lionel Messi participó de una publicidad viral de Lego sobre la Copa Mundial de Fútbol 2026 y su repercusión en las redes fue explosiva.

Lionel Messi participó de una publicidad viral de Lego sobre la Copa Mundial de Fútbol 2026 y su repercusión en las redes fue explosiva.

La publicidad sobre el Mundial 2026 de la marca de juguetes Lego, reunió a Lionel Messi y los otros astros del fútbol internacional y se transformó rápidamente en un video viral, lanzado en Instagram. El cachet que cobró cada uno fue largamente millonario.

Este viernes la marca de los bloquecitos nacida en Dinamarca lanzó un video donde las estrellas del fútbol luchan por destacarse en la Copa Mundial de Fútbol 2026. Además del rosarino que juega en el Inter Miami, están el portugués Cristiano Ronaldo, el francés Kylian Mbappé, y el brasileño Vinicius Júnior.

Messi lego
Lionel Messi, junto a Kylian Mbapp&eacute;, Cristiano Ronaldo y Vinicius J&uacute;nior en la publicidad del Mundial 2026 de Lego.&nbsp;

Lionel Messi, junto a Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo y Vinicius Júnior en la publicidad del Mundial 2026 de Lego.

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Cuánto cobraron Lionel Messi y los otros astros por aparecer en el video viral

El mayor cache que pagó Lego por este spot publicitario, que dura un minuto, lo cobró Cristiano Ronaldo, seguido de Lionel Messi. CR7 embolsó U$S 3.430.000, mientras que el GOAT recibió U$S 2.590.000. Kylian Mbappé cobró U$S 852.000, y Vinícius U$S 325.000. Lo sorprendente es que la grabación se realizó usando dobles y se editó con la ayuda de la IA.

Pese a la diferencia de honorarios, quien le rindió más rédito a la empresa juguetera nacida de manos de un humilde carpintero en 1932, fue el capitán de la Selección argentina.

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La publicación en colaboración y sumando las cuentas de Lego, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Vinicius y la FIFA, llegó a 932 millones de seguidores en la suma total. Acumuló 13 millones de likes y 174 millones de visualizaciones.

Sin embargo, Lionel Messi, en su cuenta de 512 millones de seguidores, alcanzó en solitario nada menos que 19 millones de likes, más 180 millones de visualizaciones, superando largamente a todos los demás, incluidos la empresa anunciante y la FIFA.

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