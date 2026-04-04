Cuanto cobró Lionel Messi por aparecer en el video viral junto a Cristiano Ronaldo, Mbappé y Vinicius Júnior

Pese a la diferencia de honorarios, quien le rindió más rédito a la empresa juguetera nacida de manos de un humilde carpintero en 1932, fue el capitán de la Selección argentina.
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La publicación en colaboración y sumando las cuentas de Lego, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Vinicius y la FIFA, llegó a 932 millones de seguidores en la suma total. Acumuló 13 millones de likes y 174 millones de visualizaciones.
Sin embargo, Lionel Messi, en su cuenta de 512 millones de seguidores, alcanzó en solitario nada menos que 19 millones de likes, más 180 millones de visualizaciones, superando largamente a todos los demás, incluidos la empresa anunciante y la FIFA.