Cómo está Nicolás Paz tras recibir un impactante golpe en su cabeza y salir reemplazado

El golpe de Nicolás Paz que encendió las alarmas

Lo que parecía ser una jornada más de fútbol para la joya argentina en el Calcio se transformó en un momento de máxima tensión. Durante el desarrollo del partido del Como, Nico Paz recibió un impacto violento en la zona de la cabeza tras una acción de juego.

Aunque inicialmente intentó reponerse, la gravedad de los síntomas se manifestó de inmediato. Según los primeros reportes desde Italia, el jugador manifestó sentirse desorientado y, lo más preocupante, sufrió una pérdida momentánea de la visión, lo que obligó al cuerpo médico a intervenir de forma inmediata siguiendo los protocolos de conmoción cerebral.

Embed ATENCIÓN: por este DURÍSIMO choque de cabezas con Alessandro Marcandalli del Genoa, Nico Paz tuvo que ser reemplazado en el entretiempo en Como y hospitalizado por problemas en su vista.



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Fue así que Cesc Fabregas, entrenador del conjunto italiano, decidió reemplazarlo en el entretiempo para que sea atendido como corresponde por el cuerpo médico.

Traslado de urgencia y estado de salud actual de Nico Paz

Ante la persistencia de los síntomas neurológicos, el ex jugador del Real Madrid fue retirado del campo y hospitalizado de inmediato donde le realizaron una tomografía.

Debido a la naturaleza del golpe y la pérdida de visión (un síntoma característico de conmociones fuertes) hubo gran preocupación en torno a la situación del jugador de la Selección argentina.

"No veo, no veo", expresó Nico Paz cuando se acercó al banco de suplentes; sin embargo, fue el mismo jugador quien trajo tranquilidad luego de haberse realizado los estudios médicos.

Nicolás Paz Nicolás Paz trajo tranquilidad luego del golpe recibido.

Es así que el mediocampista de 21 años podrá regresar a los entrenamientos de manera normal para encarar el último tramo de la temporada en la Serie A en vistas del Mundial.