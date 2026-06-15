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Chilavert salió con los tapones de punta contra Gustavo Alfaro luego de la dura derrota

Paraguay cayó por 4 a 1 frente a Estados Unidos en su debut mundialista y José Luis Chilavert no tardó en reaccionar

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
José Luis Chilavert no tuvo contemplaciones y liquidó a Gustavo Alfaro.

José Luis Chilavert no tuvo contemplaciones y liquidó a Gustavo Alfaro.

En la previa del partido entre Estados Unidos y Paraguay seguramente Gustavo Alfaro no imaginó que su equipo iba a fallar en situaciones claves que se transformaron en una goleada para el equipo norteamericano por 4 a 1 y quien salió con los tapones de punta fue una versión muy enojada de José Luis Chilavert.

El ex arquero de la selección paraguaya analizó el rendimiento del equipo y apuntó directamente contra el entrenador, a quien responsabilizó por lo sucedido.

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Jos&eacute; Luis Chilavert se la picante&oacute; al DT de Paraguay.

José Luis Chilavert se la picanteó al DT de Paraguay.

José Luis Chilavert primero criticó a los jugadores

El ex arquero que atajó en dos mundiales (Francia 1998 y Corea - Japón 2002) no le gustó la actitud de los jugadores tras la dura derrota sufrida en el debut: "Hemos perdido por goleada y después vemos a todos los jugadores sacándose selfies con la familia como si fuera que estamos en Disney".

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Además, comparó el actuar del plantel actual con cómo él vivía las derrotas cuando era jugador: "Yo pierdo el partido y no quiero salir de la habitación. Lo siento así el fútbol. Después, cuando termine el Mundial, te sacás fotos, pero no podés ahora como si fuera que estás de vacaciones".

Gustavo Alfaro
Gustavo Alfaro estuvo en el centro de las cr&iacute;ticas de Jos&eacute; Luis Chilavert.

Gustavo Alfaro estuvo en el centro de las críticas de José Luis Chilavert.

Luego José Luis Chilavert apuntó contra Gustavo Alfaro

Más allá que la crítica a los jugadores fue significativa, luego continuó: "La culpa para mí no la tienen los jugadores, el técnico Alfaro es el culpable, porque él, por los años de trabajo que tiene en el mundo del fútbol, él debería con su cuerpo técnico haber estudiado muy bien, qué es lo que tiene Estados Unidos".

Fue así que Chilavert lo catalogó como el "100% responsable" mientras que agregó que "la realidad nos indica de que nunca tuvimos un sistema táctico definido".

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También hizo hincapié en que no designó al arquero titular hasta poco antes del debut: "Él antes de irse de Paraguay ya debería tener definido quién era el arquero titular. Hasta último momento dudaba y esa duda también le genera inestabilidad emocional al arquero".

"Una cosa es discursear, es fácil tocar la guitarra y hablar, pero después la realidad es otra en el Mundial", explicó el ex arquero en diálogo con radio Ñanduti. Además, concluyó utilizando una metáfora: "En el Mundial te enfrentás con aviones de guerra y nosotros fuimos con un Super Tucano".

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