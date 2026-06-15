Chilavert salió con los tapones de punta contra Gustavo Alfaro luego de la dura derrota

Embed Chilavert: "No podes sacarte fotos como si fuera que estás en Disney o de vacaciones"



"Perdimos por goleada, después todos los jugadores sacándose selfie con la familia como si fuera que estamos en Disney, yo pierdo el partido y no quiero salir de la habitación, después… pic.twitter.com/MVgKjv4Sul — Ñanduti (@nanduti) June 15, 2026

Además, comparó el actuar del plantel actual con cómo él vivía las derrotas cuando era jugador: "Yo pierdo el partido y no quiero salir de la habitación. Lo siento así el fútbol. Después, cuando termine el Mundial, te sacás fotos, pero no podés ahora como si fuera que estás de vacaciones".

Gustavo Alfaro Gustavo Alfaro estuvo en el centro de las críticas de José Luis Chilavert.

Luego José Luis Chilavert apuntó contra Gustavo Alfaro

Más allá que la crítica a los jugadores fue significativa, luego continuó: "La culpa para mí no la tienen los jugadores, el técnico Alfaro es el culpable, porque él, por los años de trabajo que tiene en el mundo del fútbol, él debería con su cuerpo técnico haber estudiado muy bien, qué es lo que tiene Estados Unidos".

Fue así que Chilavert lo catalogó como el "100% responsable" mientras que agregó que "la realidad nos indica de que nunca tuvimos un sistema táctico definido".

Embed Chilavert, sin filtro: "Faltaba que alguien les dé unos sopapos a los jugadores para que se despierten"



El ídolo albirrojo, José Luis Chilavert, no se guardó nada sobre el nivel físico y emocional del equipo en su presentación el Mundial.



"Yo apelo a la rebeldía del… pic.twitter.com/PMHGcAwhtb — Ñanduti (@nanduti) June 15, 2026

También hizo hincapié en que no designó al arquero titular hasta poco antes del debut: "Él antes de irse de Paraguay ya debería tener definido quién era el arquero titular. Hasta último momento dudaba y esa duda también le genera inestabilidad emocional al arquero".

"Una cosa es discursear, es fácil tocar la guitarra y hablar, pero después la realidad es otra en el Mundial", explicó el ex arquero en diálogo con radio Ñanduti. Además, concluyó utilizando una metáfora: "En el Mundial te enfrentás con aviones de guerra y nosotros fuimos con un Super Tucano".