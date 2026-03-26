Amistosos con aroma al Mundial 2026: dónde ver Brasil vs Francia y Colombia vs Croacia

Suecia 1958 (semifinal): Brasil 5 - 2 Francia.

Fue la única victoria del conjunto sudamericano sobre el europeo en mundiales. Con tan solo 17 años Pelé convirtió un hat-trick en el segundo tiempo; por su lado, el mítico Just Fontaine también metió un gol, pero no fue suficiente. Finalmente, Brasil se consagró campeón.

México 1986 (cuartos de final): Francia 1 (4) - 1 (3) Brasil. Es considerado uno de los mejores partidos de la historia ya que se enfrentaron dos generaciones doradas: la de Zico y Sócrates contra la de Michel Platini. Careca adelantó a Brasil y Platini empató y Francia se impuso en los penales eliminando una de las versiones más estéticas del "Jogo Bonito".

Francia 1998 (final): Francia 3 - 0 Brasil. Francia como local aplastó a la campeona defensora. Fue la noche de gloria de Zinedine Zidane, quien anotó dos goles de cabeza. Se trató de un encuentro donde Ronaldo Nazário convulsionó horas antes del juego y su juego distó de lo que podría haber sido.

Alemania 2008 (cuartos de final): Francia 1 - 0 Brasil. Brasil llegó con una ofensiva sumamente peligrosa compuesta por Ronaldo, Ronaldinho, Kaká y Adriano, pero Zidane fue quien dominó el mediocampo y fue quien asistió a Thierry Henry para lograr el único gol del partido.



James Rodriguez Con 34 años James Rodríguez será el cerebro de Colombia en el Mundial 2026.

Colombia vs Croacia: un duelo que puede darse en el Mundial 2026

La Selección de Colombia y la Selección de Croacia no se han enfrentado en la historia de los mundiales. Sin embargo, este encuentro puede dejar un antecedente cercano de cara al Mundial 2026, ya que - si se dan ciertos resultados - los sudamericanos podrían volver a cruzarse con los europeos, pero en un contexto muy distinto.

Hace 15 años que el conjunto cafetero no pierde contra un rival de la UEFA ya que desde entonces ha disputado 12 partidos (entre la Copa del Mundo y amistosos) dejando un saldo positivo con nueve victorias y tres empates. Su última derrota fue en 2011 cuando cayó 1 a 0 con España en el Santiago Bernabéu.

Con el argentino Néstor Lorenzo como entrenador ha disputado tres partidos contra equipos europeos y todos han finalizado en triunfos: 2 a 0 frente a Alemania en 2023, 3 a 2 contra Rumania en 2024 y en el mismo año venció por 1 a 0 a España.

Copa del Mundo Objetivo Mundial 2026: las cuatro selecciones están clasificadas a la cita máxima.

Brasil vs Francia y Colombia vs Croacia: horarios y dónde verlo

En la previa del Mundial 2026 la Selección de Brasil y la Selección de Francia se verán las caras desde las 17 en el Gillette Stadium de Massachusetts, Estados Unidos, y se podrá ver a través de la pantalla de ESPN y de Disney+ Premium.

Por su lado, el encuentro entre Colombia y Croacia se realizará a partir de las 20.30 y se disputará en el Camping World Stadium, ubicado en Orlando, Estados Unidos; puede verse a través de las pantallas de Gol Caracol, de la aplicación de Caracol TV, de Deportes RCN y del mismo canal. Además, estará disponible en los canales de YouTube y la aplicación de Ditu.