Alerta en la Selección Argentina: el detalle de la camiseta que podría ser sancionado por la FIFA

Una noticia inesperada en referencia a la nueva camiseta de la Selección Argentina ha encendido las alarmas en el Predio Lionel Andrés Messi. Sucede que la FIFA podría aplicar una sanción que obligaría a modificar el diseño de la nueva indumentaria.
La FIFA podría impedir que la Selección Argentina salga a jugar al Mundial 2026 con su nueva camiseta por un motivo específico. Todos los detalles
Una noticia inesperada en referencia a la nueva camiseta de la Selección Argentina ha encendido las alarmas en el Predio Lionel Andrés Messi. Sucede que la FIFA podría aplicar una sanción que obligaría a modificar el diseño de la nueva indumentaria.
El conflicto no reside en los colores ni en las tres estrellas sobre el escudo, sino en la tecnología de la nueva piel elegida para disputar el venidero Mundial 2026.
Adidas, la marca que viste a la Selección Argentina, implementó en la versión "Authentic" (la que utilizan los jugadores en cancha) un entramado tipo jacquard. Este relieve, al ser expuesto a cierta iluminación, revela repetidamente el logotipo de las tres tiras.
Para la FIFA, esto representa una infracción directa a su Reglamento de Equipamiento. La normativa es taxativa: los logotipos de los patrocinadores tienen medidas y cantidades permitidas.
No es la primera vez que el organismo que regula el fútbol mundial se muestra inflexible con los uniformes. Durante ediciones anteriores, varias selecciones debieron tapar leyendas o modificar el tamaño de sus escudos horas antes del debut mundialista. Habrá que esperar para ver si es el caso de la Selección Argentina.
La FIFA podría impedir que el equipo salga a la cancha con ese modelo específico. En tal caso, Adidas debería confeccionar una nueva tanda de camisetas exclusivas para el Mundial 2026.
Dejando de lado este posible problema, es válido remarcar que los partidos de la Selección Argentina en la fase de grupos serán los siguientes:
Argentina vs. Argelia
Fecha: Martes 16 de junio de 2026.
Sede: Arrowhead Stadium, Kansas City.
Horario: 22:00 (Hora Argentina).
Argentina vs. Austria
Fecha: Lunes 22 de junio de 2026.
Sede: AT&T Stadium, Dallas.
Horario: 14:00 (Hora Argentina).
Argentina vs. Jordania
Fecha: Sábado 27 de junio de 2026.
Sede: AT&T Stadium, Dallas.
Horario: 23:00 (Hora Argentina).