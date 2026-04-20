Alerta en la Selección Argentina: el detalle de la camiseta que podría ser sancionado por la FIFA

Para la FIFA, esto representa una infracción directa a su Reglamento de Equipamiento. La normativa es taxativa: los logotipos de los patrocinadores tienen medidas y cantidades permitidas.

camiseta, argentina Argentina podría modificar su camiseta antes del Mundial.

No es la primera vez que el organismo que regula el fútbol mundial se muestra inflexible con los uniformes. Durante ediciones anteriores, varias selecciones debieron tapar leyendas o modificar el tamaño de sus escudos horas antes del debut mundialista. Habrá que esperar para ver si es el caso de la Selección Argentina.

La FIFA podría impedir que el equipo salga a la cancha con ese modelo específico. En tal caso, Adidas debería confeccionar una nueva tanda de camisetas exclusivas para el Mundial 2026.

Los partidos de Argentina en fase de grupos

Dejando de lado este posible problema, es válido remarcar que los partidos de la Selección Argentina en la fase de grupos serán los siguientes: