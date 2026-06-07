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Mundial 2026: el plan de Sudáfrica para silenciar el Estadio Azteca y sorprender a México

La Selección de México debuta ante Sudáfrica en el Mundial 2026, y los africanos cuentan con un plan para amargar la fiesta

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Sudáfrica quiere arruinar la fiesta de la Selección de México. 

Sudáfrica quiere arruinar la fiesta de la Selección de México. 

Jugar el partido inaugural del Mundial 2026 ante más de 80,000 espectadores en el Coloso de Santa Úrsula es una motivación enorme, pero también representa una carga de presión gigantesca para la Selección de México. Justamente, esta presión puede ser aprovechada por Sudáfrica, que puede complicar a La Tri desde un sentido.

El plan de Sudáfrica para silenciar el Estadio Azteca en la inauguración es real, y la Selección de México deberá jugar con extrema inteligencia si no quiere revivir viejos fantasmas históricos.

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La Selecci&oacute;n de M&eacute;xico se prepara para el debut en el Mundial 2026.

La Selección de México se prepara para el debut en el Mundial 2026.

El plan de Sudáfrica para silenciar el Estadio Azteca y complicar a la Selección de México

El plan táctico de los africanos consiste en mantener un bloque defensivo sumamente compacto durante la primera media hora del encuentro, frustrando los ataques de la Selección de México.

Sudáfrica apostará a su mayor virtud: el contragolpe de velocidad pura encabezado por figuras como Evidence Makgopa y Oswin Apollis, dos referentes que se destacan por la velocidad a la hora de atacar.

Para la Selección de México, enfrentar a Sudáfrica en el partido de apertura de un campeonato del mundo no es un escenario nuevo. El recuerdo del duelo inaugural en el Mundial de 2010 todavía genera algunas dudas en los fanáticos mexicanos, quienes justamente sufrieron un contragolpe de estas características que igualó el encuentro.

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La mesa está puesta para un debut histórico en el mundial 2026. La Selección de México tiene la obligación y la calidad futbolística para llevarse los tres puntos, pero la amenaza de Sudáfrica es real. ¿Podrá La Tri evitar esta sorpresa?

Cronograma de la Selección de México en el Mundial 2026

  • Partido 1 (Inaugural): México vs. Sudáfrica

    • Fecha: Jueves 11 de junio de 2026

    • Horario: 19:00 (7:00 PM)

    • Sede: Estadio Azteca (Ciudad de México)

  • Partido 2: México vs. Corea del Sur

    • Fecha: Jueves 18 de junio de 2026 (Nota: Por el cambio de huso horario en algunas transmisiones internacionales figura como madrugada del viernes 19, pero localmente se juega el jueves por la noche).

    • Horario: 22:00 (10:00 PM)

    • Sede: Estadio Akron (Guadalajara)

  • Partido 3: República Checa vs. México

    • Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026

    • Horario: 21:00 (9:00 PM)

    • Sede: Estadio Azteca (Ciudad de México)

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