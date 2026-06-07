Mundial 2026: el plan de Sudáfrica para silenciar el Estadio Azteca y sorprender a México

El plan de Sudáfrica para silenciar el Estadio Azteca y complicar a la Selección de México

El plan táctico de los africanos consiste en mantener un bloque defensivo sumamente compacto durante la primera media hora del encuentro, frustrando los ataques de la Selección de México.

Sudáfrica apostará a su mayor virtud: el contragolpe de velocidad pura encabezado por figuras como Evidence Makgopa y Oswin Apollis, dos referentes que se destacan por la velocidad a la hora de atacar.

Para la Selección de México, enfrentar a Sudáfrica en el partido de apertura de un campeonato del mundo no es un escenario nuevo. El recuerdo del duelo inaugural en el Mundial de 2010 todavía genera algunas dudas en los fanáticos mexicanos, quienes justamente sufrieron un contragolpe de estas características que igualó el encuentro.

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La mesa está puesta para un debut histórico en el mundial 2026. La Selección de México tiene la obligación y la calidad futbolística para llevarse los tres puntos, pero la amenaza de Sudáfrica es real. ¿Podrá La Tri evitar esta sorpresa?

Cronograma de la Selección de México en el Mundial 2026