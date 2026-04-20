Inicio Ovación Mundial Selección de Alemania
Entre dos a cuatro meses fuera

Alarma en la Selección de Alemania: la figura que sufrió una grave lesión y es duda para el Mundial

La Selección de Alemania ha recibido un duro golpe a solo 53 días del inicio del Mundial 2026 y el entrenador Julian Nagelsmann evalúa alternativas

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Selección de Alemania sufrió una dura baja.

La Selección de Alemania sufrió una dura baja.

Una de sus máximas figuras y pieza clave en el esquema ofensivo de Julian Nagelsmann en la Selección de Alemania es Serge Gnabry, quien sufrió una dura lesión que pone en serio riesgo su participación en el Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Serge Gnabry
La Selecci&oacute;n de Alemania no podr&aacute; contar con Serge Gnabry para el Mundial.

La Selección de Alemania no podrá contar con Serge Gnabry para el Mundial.

El parte médico del jugador de la Selección de Alemania

El club bávaro confirmó que el delantero sufrió una rotura en los aductores. Según los primeros informes médicos, el tiempo estimado de recuperación será de al menos tres meses, lo que lo deja prácticamente fuera de lo que resta de la temporada europea y, lo más preocupante, del debut mundialista.

La lesión se produjo en un momento crítico, justo cuando Gnabry atravesaba un gran presente futbolístico, habiendo sido fundamental en campaña del Bayern Múnich.

Su capacidad para desbordar y su efectividad de cara al arco lo convertían en una pieza clave en la búsqueda de Alemania por volver a lo más alto del fútbol mundial.

Gnabry, de 30 años, disputó 21 partidos de la Bundesliga, con ocho goles y siete asistencias mientras que en la Selección de Alemania ha disputado 59 partidos, en los que marcó 26 goles.

Serge Gnabry
El jugador del Bayern M&uacute;nich no integrar&aacute; la lista de la Selecci&oacute;n de Alemania.

El jugador del Bayern Múnich no integrará la lista de la Selección de Alemania.

El grupo de la Selección de Alemania en el Mundial

Alemania integra el Grupo E junto a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador:

  • Domingo 14 de junio vs. Curazao.
  • Sábado 20 de junio vs. Costa de Marfil.
  • Jueves 25 de junio vs. Ecuador.

El conjunto europeo ha ganado la Copa del Mundo en cuatro oportunidades (1954, 1974, 1990 y 2014), de esta manera es la segunda selección con más títulos, solo por detrás de Brasil.

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas