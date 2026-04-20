Alarma en la Selección de Alemania: la figura que sufrió una grave lesión y es duda para el Mundial

Serge Gnabry La Selección de Alemania no podrá contar con Serge Gnabry para el Mundial.

El parte médico del jugador de la Selección de Alemania

El club bávaro confirmó que el delantero sufrió una rotura en los aductores. Según los primeros informes médicos, el tiempo estimado de recuperación será de al menos tres meses, lo que lo deja prácticamente fuera de lo que resta de la temporada europea y, lo más preocupante, del debut mundialista.

La lesión se produjo en un momento crítico, justo cuando Gnabry atravesaba un gran presente futbolístico, habiendo sido fundamental en campaña del Bayern Múnich.