Alarma en la Selección de Alemania: la figura que sufrió una grave lesión y es duda para el Mundial

Una de sus máximas figuras y pieza clave en el esquema ofensivo de Julian Nagelsmann en laSelección de Alemania es Serge Gnabry, quien sufrió una dura lesión que pone en serio riesgo su participación en el Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.
El parte médico del jugador de la Selección de Alemania
El club bávaro confirmó que el delantero sufrió una rotura en los aductores. Según los primeros informes médicos, el tiempo estimado de recuperación será de al menos tres meses, lo que lo deja prácticamente fuera de lo que resta de la temporada europea y, lo más preocupante, del debut mundialista.
La lesión se produjo en un momento crítico, justo cuando Gnabry atravesaba un gran presente futbolístico, habiendo sido fundamental en campaña del Bayern Múnich.
Su capacidad para desbordar y su efectividad de cara al arco lo convertían en una pieza clave en la búsqueda de Alemania por volver a lo más alto del fútbol mundial.
Gnabry, de 30 años, disputó 21 partidos de la Bundesliga, con ocho goles y siete asistencias mientras que en la Selección de Alemania ha disputado 59 partidos, en los que marcó 26 goles.
El grupo de la Selección de Alemania en el Mundial
Alemania integra el Grupo E junto a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador:
Domingo 14 de junio vs. Curazao.
Sábado 20 de junio vs. Costa de Marfil.
Jueves 25 de junio vs. Ecuador.
El conjunto europeo ha ganado la Copa del Mundo en cuatro oportunidades (1954, 1974, 1990 y 2014), de esta manera es la segunda selección con más títulos, solo por detrás de Brasil.