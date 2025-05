Piloto campeón del mundo de MotoGP lloró desaforadamente al abandonar cuando lideraba: "Lo siento"

El piloto explicó qué sucedió y los motivos por los cuales debió abandonar: "Sabía que claramente el neumático medio (delantero) no era una opción para nosotros, porque ayer terminamos bastante bien con el delantero, pero bastante mal con el trasero. Así que sabía que para ir rápido hoy tenía que frenar como un bestia, y esto es lo que he hecho, frenar súper tarde desde la primera vuelta, sin usar demasiado el neumático trasero, gestionándolo de la mejor manera posible"

"Por la cabeza te pasan todos los momentos malos y más difíciles de estos años y todo el trabajo en casa. Sabes que no vas a ganar pero empujas igual. Piensas en todo lo que has trabajado, las horas, y se rompe una cosa tan pequeña que te puede destruir todo el fin de semana", explicó.

Fabio Quartararo.jpg Tendrá revancha en Aragón.

El piloto no pudo contener sus lágrimas

Al ser consultado sobre si la gran performance podía repetirse en los próximos circuitos, el piloto no pudo contener sus lágrimas: "Para mí es lo que dije la última vez en la que (comienza a llorar y detiene su respuesta). Lo siento. Por supuesto que me da esperanzas, pero, joder, es una mierda lo que ha pasado hoy".

Embed Heartbreaking scenes as a technical failure thwarted Quartararo's almost certain win #BritishGP pic.twitter.com/QCmJ4ZW7xi — MotoGP™ (@MotoGP) May 25, 2025

Para finalizar se refirió a la conversación que tuvo con Tom (su mánager) una vez finalizada la carrera: "Es mi mejor amigo, y la persona que mejor me conoce. Sólo me ha dicho que estaba claro que hoy yo era el más rápido, y que hacía mucho que no pasaba. Ha sido un poco un rebobinado en mi vida: hice mi primera pole en Jerez y rompí el ‘quick shifter’, y esto ha pasado hoy".

"Hay circuitos donde sufriremos más, otros como este en los que seremos rápidos, pero estamos en el buen camino", concluyó Fabio Quartararo.