La Selección argentina perdió por goleada con Portugal y se despidió del Mundial de futsal

Fin del sueño. LaSelección argentina cayó ante Portugal 7 a 1 por una de las semifinales del Mundial femenino de futsal que se realiza en Filipinas y no podrá pelear por la corona. Ahora, las chicas deberán resetear la máquina y pensar en un lugar en el podio, esperando rival para el tercer puesto.
Tras una enorme primera fase con cuatro triunfos en fila (Marruecos, Polonia y Filipinas en fase de grupos más Colombia en cuartos de final)la Selección argentina no pudo contra Portugal, un rival de enorme jerarquía que cuenta con plantel profesional jugando en los mejores equipos del mundo.
El arranque de las europeas fue lapidario: a los 10 minutos el encuentro estaba 5-0 con los goles de Lidia Moreira, en dos oportunidades, Fifo, dos tantos, y Janice Silva. A los 14', Ana Azevedo anotó el sexto para las dirigidas por Luis Conceicao y sentenció la historia. Recién en el complemento llegó el tanto del honor, obra mendocina gracias a Mailén Romero.
Eliminación consumada en el primer Mundial femenino de la historia, ahora el desafío será pelear por la medalla de bronce, esperando rival del cruce que saldrá de la otra semifinal entre Brasil y España.
El futsal local busca campeón del año
Luego de la coronación del torneo Clausura, ahora el 2025 buscará a su dueño en Futsal Premium masculino. Andes Talleres (ganador del Apertura) se medirá con el Burrero (campeón del segundo semestre). La cita será en el Salvador Bonano del Matador, este lunes a partir de las 19.