La Selección argentina perdió por goleada con Portugal y se despidió del Mundial de futsal

Tras una enorme primera fase con cuatro triunfos en fila (Marruecos, Polonia y Filipinas en fase de grupos más Colombia en cuartos de final)la Selección argentina no pudo contra Portugal, un rival de enorme jerarquía que cuenta con plantel profesional jugando en los mejores equipos del mundo.

futsal La Selección argentina luchará por el bronce en el primer Mundial femenino de futsal.

El arranque de las europeas fue lapidario: a los 10 minutos el encuentro estaba 5-0 con los goles de Lidia Moreira, en dos oportunidades, Fifo, dos tantos, y Janice Silva. A los 14', Ana Azevedo anotó el sexto para las dirigidas por Luis Conceicao y sentenció la historia. Recién en el complemento llegó el tanto del honor, obra mendocina gracias a Mailén Romero.