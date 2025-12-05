Inicio Ovación Futsal Selección argentina
Fin del sueño

La Selección argentina perdió por goleada con Portugal y se despidió del Mundial de futsal

En una semi durísima y ante una potencia, la Selección argentina cayó 7 a 1 y se despidió del sueño de ser campeón.

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
La mendocina Mailén Romero marcó el tanto de la Selección argentina.

La mendocina Mailén Romero marcó el tanto de la Selección argentina.

AFA

Fin del sueño. La Selección argentina cayó ante Portugal 7 a 1 por una de las semifinales del Mundial femenino de futsal que se realiza en Filipinas y no podrá pelear por la corona. Ahora, las chicas deberán resetear la máquina y pensar en un lugar en el podio, esperando rival para el tercer puesto.

Tras una enorme primera fase con cuatro triunfos en fila (Marruecos, Polonia y Filipinas en fase de grupos más Colombia en cuartos de final)la Selección argentina no pudo contra Portugal, un rival de enorme jerarquía que cuenta con plantel profesional jugando en los mejores equipos del mundo.

futsal
La Selecci&oacute;n argentina luchar&aacute; por el bronce en el primer Mundial femenino de futsal.

La Selección argentina luchará por el bronce en el primer Mundial femenino de futsal.

El arranque de las europeas fue lapidario: a los 10 minutos el encuentro estaba 5-0 con los goles de Lidia Moreira, en dos oportunidades, Fifo, dos tantos, y Janice Silva. A los 14', Ana Azevedo anotó el sexto para las dirigidas por Luis Conceicao y sentenció la historia. Recién en el complemento llegó el tanto del honor, obra mendocina gracias a Mailén Romero.

Eliminación consumada en el primer Mundial femenino de la historia, ahora el desafío será pelear por la medalla de bronce, esperando rival del cruce que saldrá de la otra semifinal entre Brasil y España.

El futsal local busca campeón del año

Luego de la coronación del torneo Clausura, ahora el 2025 buscará a su dueño en Futsal Premium masculino. Andes Talleres (ganador del Apertura) se medirá con el Burrero (campeón del segundo semestre). La cita será en el Salvador Bonano del Matador, este lunes a partir de las 19.

La rama femenina no tendrá final anual dado que Cementista ganó los dos certámenes de la temporada, logrando así una terrible marca con los ocho títulos de manera consecutiva en primera división.

Temas relacionados:

Más sobre Futsal

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas