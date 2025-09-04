¿Y si te llama Román? José Pékerman se refirió a la posibilidad de ser el mánager de Boca

El entrenador de 76 años tiene un lazo muy fuerte con Román ya que se conocieron cuando el 10 estaba en las categorías inferiores de la Selección argentina en una relación que se forjó de manera parental. Es por eso que Pékerman está siempre en la órbita del Xeneize desde que Riquelme decidió hacerse cargo del club desde una parte dirigencial.

Y consultado al respecto el DT explicó: "Lo de Román son muchas cosas que se dicen. Con Román tenemos una relación tan grande que, si alguien llama, siempre vamos a hablar".

Pero todas las posibilidades cayeron al suelo cuando el DT aclaró: "Eso no quiere decir que estemos de acuerdo en hacer algo. Cada uno sabe qué puede dar o cómo puede actuar"..

De esta manera el entrenador con pasado en la Selección argentina, colombiana y venezolana dejó entreabierta la puerta con la posibilidad de llegar a Boca en algún momento o, al menos, estar dispuesto a hablar con Juan Román Riquelme para acordar los términos y condiciones de su llegada al club de la Ribera.

José Pékerman2 El Maestro se refirió al mundo Boca.

Pékerman habló sobre la salud de Russo y de su amistad con Román

En la entrevista realizada por DSports Radio también se refirió a la internación de Miguel Ángel Russo: "Uno espera que lo de Miguel sea un estudio o algo leve. Yo estuve en Colombia cuando él tuvo su enfermedad en Millonarios y lo trataron realmente bien".

Además, se refirió a su experiencia como entrenador de Riquelme: "Con Román tengo una grandísima relación y de muchos años, y esas cosas te quedan para siempre. Yo lo saqué en el Mundial y él siempre me había dicho ‘José, cuando yo juegue mal, sáqueme".

Para finalizar, también habló sobre lo que puede llegar a ser el último partido de Lionel Messi por Eliminatorias como local: "Va a ser muy especial ver a Messi por última vez en nuestro país, quedará marcado como un suceso histórico y que será una emoción muy grande. Tengo grandes recuerdos de mi etapa dirigiendo a Messi, hacía cosas increíbles para la edad que tenía en ese entonces".

"Ya lo íbamos observando mediante videos y demás y luego decidimos llamarlo. No dudábamos de que España iba a intentar seleccionarlo, entonces decidimos acelerar y llamarlo para que forme parte de la Selección Argentina; y ahí es en donde se hizo el amistoso internacional ante Paraguay en la cancha de Argentinos Juniors", concluyó José Pékerman.