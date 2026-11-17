El vínculo de Walter Samuel con la Selección argentina llegó a su fin.

Walter Samuel se despide de la Selección argentina

Con su desvinculación del combinado nacional definida para después del encuentro de este martes, el nombre de Walter Samuel ya comenzó a ganar terreno en el mercado y despertó el interés de Racing. En medio de la búsqueda del director técnico que encabezará el proyecto futbolístico de la Academia en 2027, el presidente Diego Milito decidió explorar una alternativa que no figuraba entre los candidatos mencionados hasta el momento y realizó un sondeo por el ex zaguero.

Walter Samuel y Diego Milito son viejos conocidos: compartieron equipo en el Inter y en la Selección argentina.

El atractivo que genera su perfil tampoco resulta una novedad en el exterior, donde en junio de 2025 estuvo cerca de regresar a una institución que marcó una parte fundamental de su trayectoria como futbolista.

Por aquel entonces, Cristian Chivu - quien acababa de asumir como entrenador de Inter - se comunicó con el ex defensor para ofrecerle un lugar en su equipo de trabajo en Milán; sin embargo, Samuel declinó la propuesta para respetar el compromiso asumido con la Selección argentina de cara al Mundial de 2026, postura respaldada por la estrecha amistad que lo une a Lionel Scaloni, quien luego confirmó aquel ofrecimiento.

Hoy el escenario es completamente distinto: con la etapa en el seleccionado concluida y la determinación tomada de lanzarse en solitario como entrenador principal, Samuel afronta el desafío más trascendente desde su retiro. Mientras el contacto impulsado por Milito abre una posibilidad concreta en Avellaneda, la gran incógnita radica en saber si dará su primer paso al frente de un plantel en el fútbol europeo y qué institución le brindará esa oportunidad.

La Selección argentina pierde a un estandarte.

Así quedó conformado el cuerpo técnico de la Selección argentina

Respecto a la reconfiguración interna que afrontará el cuerpo técnico tras el partido contra Costa Rica, Scaloni descartó de plano la incorporación inmediata de un nuevo asistente para cubrir la vacante.

Según detalló el estratega, el grupo actual absorberá las funciones y, eventualmente, recurrirá a profesionales que ya trabajan dentro del predio de la AFA: "En principio no vamos a sumar a nadie por Samuel. Creemos que podemos seguir así. Tenemos gente en Juveniles que nos pueden dar una mano en el futuro, pero en principio seguimos así".