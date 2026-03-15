Vicente Poggi volvió a aportarle un gol a Godoy Cruz

Embed - Vicente Poggi y su felicidad por el triunfo de Godoy Cruz

Tras el partido ante Ferro, los jugadores se quedaron un largo rato festejando en el vestuario y Poggi reveló: "El festejo tiene su lógica, no habíamos podido ganar en nuestra cancha desde hace varios partidos, con todo lo que pasó el año pasado. No hemos ganado nada, pero nos sacamos ese peso de no poder lograr los tres puntos de local".

Vicente Poggi es uno de los jugadores que se quedó tras el descenso a la Primera Nacional y le está poniendo el pecho a la situación que vive el club: "Sentimos un alivio de poder ganar y es para nuestros hinchas y para nosotros que estábamos sufriendo mucho", afirmó.

Lo que viene para Godoy Cruz en la Primera Nacional

Tras ganarle a Ferro, el Expreso visitará a Chaco For Ever el sábado 21 de marzo a las 21, por la sexta fecha del certamen.

Después de este encuentro Godoy Cruz volverá a ser visitante frente al Deportivo Maipú, en el Malvinas Argentinas, en el partido interzonal correspondiente de la 7ma fecha. Ese encuentro tendrá la presencia de ambas parcialidades.