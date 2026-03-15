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Torneo Apertura

Vicente Poggi volvió a aportarle un gol a Godoy Cruz

Vicente Poggi fue el autor del primer gol de Godoy Cruz en el triunfo ante Ferro en el Feliciano Gambarte. El uruguayo marcó su segundo gol en el torneo

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Vicente Poggi abrió el camino del triunfo de Godoy Cruz ante Ferro, en el Feliciano Gambarte.

Vicente Poggi abrió el camino del triunfo de Godoy Cruz ante Ferro, en el Feliciano Gambarte.

Foto: Gentileza Pablo González/ Prensa Godoy Cruz

Vicente Poggi marcó el primer gol de Godoy Cruz en la victoria ante Ferro en el Feliciano Gambarte por la quinta fecha de Primera Nacional y valoró de la importancia de un triunfo que sirvió para romper la mala racha de local y obtener la primera victoria en el certamen.

El Expreso ahora está invicto con seis puntos, una victoria y tres empates.

Vicente Poggi- Godoy Cruz- festejo.-
Vicente Poggi tras su gol festejó con los hinchas en el Gambarte.

Vicente Poggi tras su gol festejó con los hinchas en el Gambarte.

"Teníamos que ganar y creo que fuimos justos ganadores para dar el primer paso en este torneo. Esperemos que este triunfo sea el despegue para encarar lo que viene y pienso que el equipo tuvo un buen funcionamiento en líneas generales", aseguró el uruguayo que marcó su segundo gol en la Primera Nacional ya que había marcado en el empate 1 a 1 frente a Ciudad de Bolívar.

Embed - Vicente Poggi y su felicidad por el triunfo de Godoy Cruz

Tras el partido ante Ferro, los jugadores se quedaron un largo rato festejando en el vestuario y Poggi reveló: "El festejo tiene su lógica, no habíamos podido ganar en nuestra cancha desde hace varios partidos, con todo lo que pasó el año pasado. No hemos ganado nada, pero nos sacamos ese peso de no poder lograr los tres puntos de local".

Vicente Poggi es uno de los jugadores que se quedó tras el descenso a la Primera Nacional y le está poniendo el pecho a la situación que vive el club: "Sentimos un alivio de poder ganar y es para nuestros hinchas y para nosotros que estábamos sufriendo mucho", afirmó.

Lo que viene para Godoy Cruz en la Primera Nacional

Tras ganarle a Ferro, el Expreso visitará a Chaco For Ever el sábado 21 de marzo a las 21, por la sexta fecha del certamen.

Después de este encuentro Godoy Cruz volverá a ser visitante frente al Deportivo Maipú, en el Malvinas Argentinas, en el partido interzonal correspondiente de la 7ma fecha. Ese encuentro tendrá la presencia de ambas parcialidades.

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