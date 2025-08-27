Vicente Poggi admitió el difícil momento que atraviesa Godoy Cruz y le agradeció al hincha

Y desmenuzó el tipo de derrotas que tuvo Godoy Cruz: "Hay que poner en la balanza qué derrotas y qué tipos de partidos fueron. En la liga estamos debiendo. Con Mineiro fueron derrotas pero se nos llevaron algo que era nuestro. Hubo un gol en el último minuto en la ida y acá, en la única llegada, nos convirtieron. Tenemos que tratar de que la pelota entre para que todo vaya mejor".

Vicente Poggi le agradeció al hincha de Godoy Cruz por acompañar al equipo pese a la racha negativa

El uruguayo fue humilde en la autocrítica y valiente en afrontar las críticas de la gente de Godoy Cruz luego de caer ante Vélez en el Gambarte. "Está bien que la gente esté enojada, nosotros también lo estamos. Lo único que queda es agradecerles porque, a pesar de las malas que nos están tocando, están ahí y son entendibles las críticas. En eso no hay reproche".

Además, Poggi brindó su apreciación de la manera en la que el Tomba podría salir de esta seguidilla de derrotas. "Entrenando, bancando las críticas, agarrando lo bueno y dejando lo malo. Tenemos que generar chances", sentenció.