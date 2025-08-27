Inicio Ovación Fútbol Vicente Poggi
Torneo Clausura

Vicente Poggi admitió el difícil momento que atraviesa Godoy Cruz y le agradeció al hincha

Vicente Poggi hizo autocrítica luego de la derrota de Godoy Cruz ante Vélez en el Feliciano Gambarte.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Vicente Poggi se refirió al complejo presente de Godoy Cruz. Foto: Gentileza Prensa Godoy Cruz. 

"Masticar bronca y seguir", "luche y vuelva" son algunas de las frases que podrían encajar con este presente de Godoy Cruz. Un Tomba que no encuentra la puerta de salida a una adversidad de resultados que por momentos no se condice con lo exhibido en cancha desde la llegada de Walter Ribonetto.

Pero en el fútbol mandan los resultados, y si bien hay otra actitud en el plantel, la necesidad de ganar para Godoy Cruz es imperiosa dada la proximidad a la zona de descenso en la tabla anual.

Vicente Poggi1.jpg
Vicente Poggi analizó el complejo presente del Tomba. Foto: Gentileza Prensa Godoy Cruz.

A la crisis del presente así la analizó Vicente Poggi luego de la derrota ante Vélez en el Feliciano Gambarte. "Es un momento difícil para el grupo pero todos juntos tenemos que poner el pecho. Es parte del deporte, es parte de fútbol. Además que debemos muchas cosas, estamos ligando poco. A veces hay que tener un poco de suerte y no la estamos teniendo", sostuvo el mediocampista uruguayo.

Y desmenuzó el tipo de derrotas que tuvo Godoy Cruz: "Hay que poner en la balanza qué derrotas y qué tipos de partidos fueron. En la liga estamos debiendo. Con Mineiro fueron derrotas pero se nos llevaron algo que era nuestro. Hubo un gol en el último minuto en la ida y acá, en la única llegada, nos convirtieron. Tenemos que tratar de que la pelota entre para que todo vaya mejor".

Vicente Poggi le agradeció al hincha de Godoy Cruz por acompañar al equipo pese a la racha negativa

El uruguayo fue humilde en la autocrítica y valiente en afrontar las críticas de la gente de Godoy Cruz luego de caer ante Vélez en el Gambarte. "Está bien que la gente esté enojada, nosotros también lo estamos. Lo único que queda es agradecerles porque, a pesar de las malas que nos están tocando, están ahí y son entendibles las críticas. En eso no hay reproche".

Embed - Vicente Poggi se sinceró sobre la actualidad de Godoy Cruz

Además, Poggi brindó su apreciación de la manera en la que el Tomba podría salir de esta seguidilla de derrotas. "Entrenando, bancando las críticas, agarrando lo bueno y dejando lo malo. Tenemos que generar chances", sentenció.

