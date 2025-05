El jugador del Bayer Leverkusen fue convocado ante la ausencia de Alexis Mac Allister. Es que el flamante campeón de la Premier League con Liverpool tiene una molestia muscular y por ello Sxaloni decidió preservarlo y llamar a otro futbolista.

Emiliano-Buendía.jpg

Buendía, el ex Getafe, Leonesa (ambos de España), Norwich City y Aston Villa, quien nació en Mar del Plata hace 28 años, pasó por las selecciones Sub 19 y Sub 20 albicelestes y en el 2021 jugó para el elenco nacional las Eliminatorias en un partido ante Colombia.