En su carta de despedida, dejó claro el motivo de su salida: se vio imposibilitado de implementar su visión de modernización y comunicación institucional. En el escrito reconoció que se le hacía cada vez más difícil entender los tiempos y las formas de la Comisión Directiva.

En su programa de streaming, Pergolini destrozó a Riquelme por el presente de Boca. También, aprovechó su espacio para expresar todo su descontento con respecto a los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca.

“Hay que echar a los incompetentes que contratan. No se parecía con el tipo que eligen a no sé qué mierda. Eligen mal. Que ponga un manager porque él no sabe comprar, él no sabe de fútbol. Sabía jugar al fútbol, pero no sabe de fútbol”.

Fernando Gago.webp Fernando Gago dejó de ser el director técnico de Boca.

Con respecto a cómo se tomó la decisión de destituir a Gago del cargo, soltó: “Estoy pensando en una sola cosa, basta. ¿En serio lo echan por la noche? ¿No pueden hacer las cosas normales? ¿No lo pueden hacer por la tarde, en un lugar lógico? No llegar a hoy. ¿No sabés que no echamos gente después de un clásico? Al pedo, ya sé que es al pedo, pero no lo hacemos. Es una de las pocas cosas que nos quedan. No tenemos nada. No nos dejan ni folclore. Nada".

Para finalizar, hablando sobre el futuro director técnico de Boca, Pergolini sentenció: "¿Quién más? Herrón de vuelta. Pobre Herrón. ¿Y quién va a venir? ¿En serio están pensando en el Kily González?”.