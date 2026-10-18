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"Un estadio que me trae recuerdos hermosos": el mensaje de Messi tras el doblete que hizo para Inter Miami

Messi publicó un mensaje tras el doblete que marcó para Inter Miami. Jugó en el estadio donde Argentina le ganó a Inglaterra la semi del Mundial 2026

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Messi tuvo otra brillante actuación en Inter Miami.

Messi tuvo otra brillante actuación en Inter Miami.

El astro Lionel Messi publicó un mensaje tras el doblete que marcó en el triunfo por 3-1 de Inter Miami sobre Atlanta United, como visitante, por la trigésimo primera fecha de la Conferencia Este de la MLS. Jugó en el estadio donde la Selección argentina le ganó a Inglaterra la semifinal del Mundial 2026.

Inter Miami, con dos tantos de Lionel Messi, derrotó a Atlanta United en el Merces Benz Stadium.

Messi dedica uno de los goles que marc&oacute; para Inter Miami.

Messi dedica uno de los goles que marcó para Inter Miami.

El equipo de Florida se puso en ventaja con un gol del tambiéb argentino Germán Berterame, a los 45 de la primera parte, mientras que en el complemento La Pulga marcó a los 11 y 15 para estirar la ventaja, mientras que en el final descontó Fafá Picault, al convertir un tiro penal.

El mensaje de Messi tras la brillante actuación que tuvo en Inter Miami

"Una victoria más con Inter Miami en un estadio que me trae recuerdos hermosos de hace poquito...", dijo el jugador que se retiró de la Selección argentina en sus redes sociales.

Tras esta victoria, Inter Miami -está a un paso de clasificarse para los playoffs- sigue segundo en la Conferencia Este, a once puntos de Nashville, el cómodo líder del grupo, ambos en busca del título de la actual temporada de la MLS.

Cuando su equipo ya estaba en ventaja, gracias al gol de Berterame, en la segunda parte Messi apareció en su esplendor con sus 39 años (es increíble todo lo que hace) y liquidó el partido en apenas cinco minutos, con dos apariciones impresionantes para definir con calidad frente a la defensa rival, que nada pudo hacer para detenerlo.

El entrenador de Inter Miami, Cristian 'Kily' González, incliyó en el equipo otros cinco argentinos además de Messi y Berterame, que fueron Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján, David Ayala, Maximiliano Falcón y Facundo Mura.

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