"Un estadio que me trae recuerdos hermosos": el mensaje de Messi tras el doblete que hizo para Inter Miami

El mensaje de Messi tras la brillante actuación que tuvo en Inter Miami

"Una victoria más con Inter Miami en un estadio que me trae recuerdos hermosos de hace poquito...", dijo el jugador que se retiró de la Selección argentina en sus redes sociales.

Tras esta victoria, Inter Miami -está a un paso de clasificarse para los playoffs- sigue segundo en la Conferencia Este, a once puntos de Nashville, el cómodo líder del grupo, ambos en busca del título de la actual temporada de la MLS.

Cuando su equipo ya estaba en ventaja, gracias al gol de Berterame, en la segunda parte Messi apareció en su esplendor con sus 39 años (es increíble todo lo que hace) y liquidó el partido en apenas cinco minutos, con dos apariciones impresionantes para definir con calidad frente a la defensa rival, que nada pudo hacer para detenerlo.

El entrenador de Inter Miami, Cristian 'Kily' González, incliyó en el equipo otros cinco argentinos además de Messi y Berterame, que fueron Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján, David Ayala, Maximiliano Falcón y Facundo Mura.