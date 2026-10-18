Ola de violencia en Francia: 1.800 detenidos y graves destrozos tras masivas marchas contra Macron

Sindicatos, estudiantes, agricultores y sectores de la izquierda convergieron en una multitudinaria jornada de protesta en todo el territorio francés.

La tensión comenzó a escalar desde las primeras horas de las marchas y se extendió hasta la noche en puntos clave como París, Marsella, Lyon y Burdeos. Frente a la magnitud del caos y los cuantiosos daños materiales, las autoridades desplegaron un importante operativo con decenas de compañías antidisturbios, mientras que el mandatario francés convocó a una reunión de emergencia con la cúpula de su gabinete antes de brindar un mensaje a la nación.

Las columnas de manifestantes marcharon por el centro de París en medio de un clima de extrema tensión y un fuerte operativo de seguridad.

Edificios históricos bajo el fuego y saqueos masivos

Uno de los episodios más graves ocurrió en la ciudad de Limoges, donde un incendio intencional envolvió el edificio del ayuntamiento del siglo XIX y provocó el colapso del tejado. De manera simultánea, en Marsella grupos enmascarados forzaron el ingreso al municipio y dañaron una comisaría, mientras que en Lyon se registró un foco de incendio dentro de una oficina de turismo.