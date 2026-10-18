Ola de violencia en Francia: 1.800 detenidos y graves destrozos tras masivas marchas contra Macron

Francia atraviesa una jornada de extrema tensión social luego de que masivas movilizaciones contra el gobierno de Emmanuel Macron derivaran en graves disturbios, saqueos e incendios en las principales ciudades del país. Las protestas, que reunieron a sindicatos, estudiantes, agricultores y los denominados Chalecos Amarillos por el aumento del costo de vida, terminaron con al menos 1.800 personas detenidas y más de 500 efectivos de seguridad heridos a nivel nacional.
La tensión comenzó a escalar desde las primeras horas de las marchas y se extendió hasta la noche en puntos clave como París, Marsella, Lyon y Burdeos. Frente a la magnitud del caos y los cuantiosos daños materiales, las autoridades desplegaron un importante operativo con decenas de compañías antidisturbios, mientras que el mandatario francés convocó a una reunión de emergencia con la cúpula de su gabinete antes de brindar un mensaje a la nación.
Edificios históricos bajo el fuego y saqueos masivos
Uno de los episodios más graves ocurrió en la ciudad de Limoges, donde un incendio intencional envolvió el edificio del ayuntamiento del siglo XIX y provocó el colapso del tejado. De manera simultánea, en Marsella grupos enmascarados forzaron el ingreso al municipio y dañaron una comisaría, mientras que en Lyon se registró un foco de incendio dentro de una oficina de turismo.
París amanece bajo los destrozos y la conmoción general
En la capital francesa, la plaza de la República amaneció con un panorama desolador marcado por adoquines arrancados, escaparates destruidos y vidrios rotos en las principales zonas comerciales. Solo en la región parisina se contabilizaron 855 detenciones y la muerte de una persona por un paro cardíaco en medio de los incidentes, hecho que quedó bajo investigación de la fiscalía local.
Ante la magnitud de las pérdidas, el alcalde de París, Emmanuel Grégoire, calificó los daños de "considerables y sin precedentes" y anunció la creación de una unidad de emergencia para asistir a los comercios afectados. En tanto, los jefes comunales de las ciudades más importantes del país solicitaron una reunión urgente con el primer ministro para evaluar las consecuencias del estallido social.
En pocas palabras
- Ola de violencia: Francia registra 1.800 detenidos y graves destrozos en protestas contra Macron.
- Incidentes graves: comercios saqueados, edificios públicos incendiados y más de 500 agentes heridos.
- Respuesta oficial: el Presidente convocó a una reunión de emergencia ante la escalada de disturbios.