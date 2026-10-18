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Riquelme lo elogió, Arruabarrena lo borró y no juega hace más de un año: se irá libre en diciembre

El jugador entrena apartado hace diez meses y no ha sido utilizado por Arruabarrena desde que retornó de un préstamo

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El futbolista tiene casi 100 partidos con la camiseta de Boca. 

El futbolista tiene casi 100 partidos con la camiseta de Boca. 

"Para mí juega siempre bien, es de los mejores jugadores de nuestro fútbol", con esta frase, y luego de una buena actuación en un Superclásico frente a River, Juan Román Riquelme mostró su debilidad por Juan Ramírez, el exfutbolista de San Lorenzo. Sin embargo, ningún entrenador de Boca pudo decir lo mismo desde que pisó el club de la Ribera.

Arruabarrena no fue la excepción. Después de su regreso por un breve paso por Lanús, El Vasco ni siquiera ha utilizado al mediocampista, que no juega desde hace más de un año y entrena apartado hace diez meses.

Juan Ramírez se iría libre de Boca en diciembre

Con vínculo en Boca hasta fines de este año, Ramírez no encontró un nuevo destino en ninguno de los dos mercados de pases que pasaron ni tampoco logró llegar a un acuerdo con la dirigencia para que rescindiera, lo que lo llevó a entrenar en solitario.

Hace 10 meses, el volante entrena apartado del grupo esperando resolver su futuro y, de acuerdo con la información publicada por TyC Sports, se iría libre del club en el próximo mercado.

El paso de Juan Ramírez en Boca

La historia de Juan Ramírez en el Xeneize comenzó a mediados de 2021, cuando el club de La Ribera desembolsó alrededor de tres millones de dólares a San Lorenzo para quedarse con sus servicios. En aquel momento, sus actuaciones iniciales contaron incluso con el elogio público de Juan Román Riquelme, quien destacó sus virtudes tácticas y su capacidad para romper líneas.

Sin embargo, tras disputar 95 partidos y obtener tres títulos locales, su nivel futbolístico fue mermando progresivamente. Durante 2024 apenas registró cuatro presentaciones oficiales, lo que derivó en un préstamo por un año a Lanús durante la temporada 2025.

Aunque en el conjunto Granate formó parte del plantel campeón de la Copa Sudamericana, no logró afianzarse como titular debido a recurrentes molestias físicas y a la falta de continuidad. Ante este escenario, la institución del Sur decidió no hacer uso de la opción de compra.

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