Riquelme lo elogió, Arruabarrena lo borró y no juega hace más de un año: se irá libre en diciembre

Hace 10 meses, el volante entrena apartado del grupo esperando resolver su futuro y, de acuerdo con la información publicada por TyC Sports, se iría libre del club en el próximo mercado.

El paso de Juan Ramírez en Boca

La historia de Juan Ramírez en el Xeneize comenzó a mediados de 2021, cuando el club de La Ribera desembolsó alrededor de tres millones de dólares a San Lorenzo para quedarse con sus servicios. En aquel momento, sus actuaciones iniciales contaron incluso con el elogio público de Juan Román Riquelme, quien destacó sus virtudes tácticas y su capacidad para romper líneas.

Sin embargo, tras disputar 95 partidos y obtener tres títulos locales, su nivel futbolístico fue mermando progresivamente. Durante 2024 apenas registró cuatro presentaciones oficiales, lo que derivó en un préstamo por un año a Lanús durante la temporada 2025.

Aunque en el conjunto Granate formó parte del plantel campeón de la Copa Sudamericana, no logró afianzarse como titular debido a recurrentes molestias físicas y a la falta de continuidad. Ante este escenario, la institución del Sur decidió no hacer uso de la opción de compra.