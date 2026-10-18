Si tenés un embudo sin uso, tenés un tesoro en tus manos: para qué sirve y qué uso darle en casa

Con un embudo se puede trasvasar líquidos de un recipiente grande a uno más pequeño sin tirar todo.

Sirve separar los componentes sólidos de un líquido.

Reciclarlos tiene beneficios ambientales, económicos y de orden.

Genera ahorro en el hogar para hacer proyectos nuevos en casa.

Reciclaje: para qué sirve reutilizar un embudo y qué hacer con él

Algunas de las ideas para transformar embudos viejos en objetos únicos para el hogar.

Los embudos son un elemento tradicional en la cocina que suelen terminar en la basura cuando se rompen, se reemplazan o dejan de usarse. Sin embargo, puede transformarse en piezas decorativas y organizadores para distintos ambientes de la casa, tal como:

Maceta colgante para suculentas: los embudos de mayor tamaño son ideales para poner cactus o suculentas. Para lograrlo solo debes hacer pequeños agujeros de drenaje, agregar sustrato y colgarlos con sogas para crear un jardín vertical.

Florero de pared: fija el embudo sobre una tabla de madera para usarse con ramas de eucalipto, lavanda o incluso plantas aromáticas frescas.

Lámpara colgante: si tienes embudos metálicos solo es necesario limpiarlos, pintarlos y pasar el cable por el agujero central siendo una idea de reciclaje espectacular para cocinas, quinchos o escritorios con un estilo vintage o industrial.