Inicio Sociedad tesoro
Reciclaje

Si tenés un embudo sin uso, tenés un tesoro en tus manos: para qué sirve y qué uso darle en casa

Con un poco de creatividad, los embudos metálicos o de plástico pueden convertirse en un tesoro funcional sin gastar de más

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Si tenés un embudo sin uso, tenés un tesoro en tus manos: para qué sirve y qué uso darle en casa
Si tenés un embudo sin uso, tenés un tesoro en tus manos: para qué sirve y qué uso darle en casa

Los embudos que todos tenemos en casa tienen un tiempo de vida útil, y debes saber que, si tienes una que esté sin uso o roto, puedes transformarla en un tesoro. En una época en la que la reutilización y el reciclaje se han convertido en prácticas de consumo consciente, muchos objetos cotidianos pueden tener una segunda vida útil.

Un claro ejemplo de esto es ese embudo que cambiaste o dejaste de usar, pero cuya estructura aún está intacta y que puede aprovecharse cuando se descarta. Lejos de ser una simple basura, estos utensilios de cocina son muy útiles para convertirlas en oro puro para tu jardín o casa en general.

Por qué un embudo es un tesoro

Muchos embudos terminan ocupando espacio, pero gracias al reciclaje pueden tener una segunda vida.

Muchos embudos terminan ocupando espacio, pero gracias al reciclaje pueden tener una segunda vida.

Aunque parezca extraño, los embudos plásticos o metálicos son perfectos para reutilizar:

  • Con un embudo se puede trasvasar líquidos de un recipiente grande a uno más pequeño sin tirar todo.
  • Sirve separar los componentes sólidos de un líquido.
  • Reciclarlos tiene beneficios ambientales, económicos y de orden.
  • Genera ahorro en el hogar para hacer proyectos nuevos en casa.

Reciclaje: para qué sirve reutilizar un embudo y qué hacer con él

Algunas de las ideas para transformar embudos viejos en objetos &uacute;nicos para el hogar.

Algunas de las ideas para transformar embudos viejos en objetos únicos para el hogar.

Los embudos son un elemento tradicional en la cocina que suelen terminar en la basura cuando se rompen, se reemplazan o dejan de usarse. Sin embargo, puede transformarse en piezas decorativas y organizadores para distintos ambientes de la casa, tal como:

Maceta colgante para suculentas: los embudos de mayor tamaño son ideales para poner cactus o suculentas. Para lograrlo solo debes hacer pequeños agujeros de drenaje, agregar sustrato y colgarlos con sogas para crear un jardín vertical.

Florero de pared: fija el embudo sobre una tabla de madera para usarse con ramas de eucalipto, lavanda o incluso plantas aromáticas frescas.

Lámpara colgante: si tienes embudos metálicos solo es necesario limpiarlos, pintarlos y pasar el cable por el agujero central siendo una idea de reciclaje espectacular para cocinas, quinchos o escritorios con un estilo vintage o industrial.

En pocas palabras

  • Reutilización creativa: embudo sin uso se transforma en objeto funcional para el hogar.
  • Usos versátiles: sirve como maceta colgante, florero de pared o lámpara colgante.
  • Beneficios: fomenta el reciclaje, el ahorro y la decoración con estilo.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar