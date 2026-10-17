A Independiente Rivadavia se le escapó el triunfo sobre el final ante Tigre en el Gargantini

Matías Fernández abrió la cuenta para el Azul los 19 minutos del primer tiempo y a los 25' Alan Barrionuevo empató para el conjunto de Victoria.

A los 6' del complemento José Florentín puso el 2-1 para el Azul del Parque y a los 47' Manuel Fernández lo igualó para la visita.

En los primeros 45 minutos la Lepra fue superior a su rival y se mereció irse al descanso con un triunfo.

Independiente Rivadavia homenajeó a las madres. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El equipo dirigido por Alfredo Berti, que tuvo un gran recibimiento en la Catedral, entre las novedades en la formación presentó el regreso como titular del delantero Matías Reali en su vuelta al club por el paraguayo Álex Arce, que recibió una fecha de suspensión.

La Lepra tomó la iniciativa en el juego y atacó con muchos jugadores al Matador.

Matías Fernández marcó uno de los goles de la Lepra. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El esquema de Alfredo Berti en Independiente Rivadavia

Alfredo Berti apostó a jugar con tres defensores (Costa, Villalba y Studer), con Luciano Gómez y Juan Manuel Elordi como extremos.

José Florentín jugó de volante defensivo y atacó con Luis Sequeira, Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Matías Reali.

Matías Fernández puso el 1 a 0 para el local con una gran definición marcó el gol.

La alegría duró poco, en la primera llegada el equipo dirigido por Diego Dabove lo empató con Alan Barrionuevo.

José Florentín con un gran cabezazo tuvo el segundo. La pelota Pegó en el travesaño y luego picó en la línea.

En los últimos cuarenta y cinco minutos el Azul marcó nuevamente la diferencia con un fuerte remate de José Florentín.

El estadio Bautista Gargantini era una verdadera fiesta con el nuevo triunfo pero en el minuto final se lo empataron.

Se vienen tres partidos decisivos para Independiente Rivadavia

Se viene una recta final para el Azul, que jugará con Argentinos Juniors como visitante. Luego se medirá con Banfield de local y cerrará jugando el clásico con Gimnasia y Esgrima de visitante en el estadio Víctor Legrotaglie

El próximo martes 27 de octubre desde las 19 la Lepra jugará un partido clave frente a uno de sus perseguidores, Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona.